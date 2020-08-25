Çatlak Kurabiye Tarifi: Kıtır Kıtır Bir Lezzet

Çatlak kurabiye, özellikle çay ve kahvenin yanına harika gider! Sevdikleriniz ya da aileniz için kolayca hazırlayabileceğiniz bu leziz kurabiye, damakta akışkan bir tat bırakır! Önceden yapıp buzluğa atarak, aniden gelen misafirlere kısa sürede leziz kurabiyeler pişirebilirsiniz. Bu yazımızda sizler için, görüntüsü iştah açan çatlak kurabiyeye çeşitli versiyonlarıyla yer verdik. Kakaolusundan, portakallısına adım adım tarifledik! Sade Çatlak Kurabiye Tarifi Sade çatlak kurabiye, evinize ilk defa gelen misafirleriniz oldukça risksiz bir seçim olabilir. Bu nedenle de en çok tercih edilenlerden biri. Tarifi vermeden önce, sade çatlak kurabiye yapmadan önce hangi malzemelerin gerekli olduğuna geçelim.

Sade Çatlak Kurabiye Malzemeleri 2 adet yumurta

Oda sıcaklığında yarım paket margarin

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3,5 su bardağı nişasta

Yaklaşık 2,5 su bardağı un

Yarım çay bardağı sıvı yağ Sade Çatlak Kurabiye Nasıl Yapılır? Sade çatlak kurabiye yapmak için öncelikle yoğurma kabının içine tüm malzemeyi alıp yoğurmalısınız. Daha sonra, un ilavesini kontrol edin ve yumuşak bir hamur elde edince yoğurmayı bırakın. Kurabiyelerin pişerken yayılmaması için yoğurmayı uzun tutmalısınız. Daha sonra, kurabiyelerin hangi boyutta olmasını istiyorsanız o kadar beze alın ve elinizde yuvarlayarak fırın tepsisine dizin. 180 derecede fırına attıktan sonra, üzeri hafif pembe olunca fırından alın.

Sade Çatlak Kurabiye Servis Önerisi

Kurabiyeleriniz sade olacağından, koyu renkli bir tabak tercih edebilirsiniz. Böylece kurabiyeleriniz daha çok göze çarpacaktır ve ağız sulandıracaktır. Sade çatlak kurabiyelerin tadı ağır olmadığı için, yanında tatlı aroması yüksek atıştırmalıklar da koyabilirsiniz.

Kakaolu Çatlak Kurabiye Tarifi Kakaolu çatlak kurabiye tarifi, çikolata severler için harika bir tercih! Ağızda dağılan kurabiye, içindeki kakaosuyla damağınızda tarifsiz bir tat bırakır. O halde hemen kakaolu çatlak kurabiye tarifine geçelim. 2 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

kurabiyenin üstüne dökmek isterseniz 1 su bardağı pudra şekeri Kakaolu Çatlak Kurabiye Nasıl Yapılır? 1.Kap içinde yumurta ve şekeri mikserle çırpın. Çırpma teli de kullanabilirsiniz. Çırpma aşamasında şekerlerin erdiğini ve renginin kırık beyaz hale geldiğini gördüğünüzde sıvı yağ da ekleyin ve çırpmaya devam edin. Daha sonra kakao, vanilya, un ve kabartma tozunu da ekleyin ve karıştırın.

2.Daha sonra, kıvam alan hamuru streç filme sarın ve en az 2 saat buzdolabında dinlendirin. Dinlenen hamura şekil vermek çok kolay! Buzdolabından çıkarın ve istediğiniz boyutta kopararak elinizle yuvarlayıp top şeklini verin. En son ise pudra şekeri ile kaplayabilirsiniz. Bitmedi! Yağlı kağıtlı tepsiye kakaolu çatlak kurabiyenizi yerleştirin ve 180 derecelik fırında kontrol ederek 8-10 dakika pişirin.

3.Fırından çıkardığınız kurabiyeleri 20 dakika oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz!

Kakaolu Çatlak Kurabiye Tarifi Püf Noktası Nedir?

Kakaolu çatlak kurabiye yaparken, hamuru buzdolabında dinlendirmezseniz yuvarlak topları elde edemezsiniz. Bu yüzden iyice dinlendirmelisiniz. Fırını fanlı ayara alarak ve bol pudra şekerine batırılmış olarak pişirirseniz daha çok fayda görürsünüz. Fırından çıktığında içi yumuşak ve üstü çatlak çatlak olmalıdır.

Kakaolu Çatlak Kurabiye Servis Önerisi

Hazırlamış olduğunuz kurabiyeler koyu renkli olduğu için, açık renkli bir tabak kullanmalısınız. Kurabiyeleri tabağa koymadan önce, çikolata sosuyla tabağa kalp veya çizgiler yapabilirsiniz. Tamamen yaratıcılığınıza ve zevkinize kalmış! Süslediğiniz tabağa kurabiyelerinizi koyduktan sonra, yanında çay ile servis edebilirsiniz.

Portakallı Çatlak Kurabiye Tarifi Meyve severler buraya! Meyve yemeyi seviyorsunuz ve tatlıyla da birleştirmek hoşunuza gidiyorsa bu tarif tam olarak sizi çağırıyor. O halde çok bekletmeden portakallı çatlak kurabiye tarifi malzemelerine geçelim! 2 yumurta

2 yemek kaşığı tepeleme pudra şekeri

2 yemek kaşığı portakal suyu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yarım portakal kabuğu rendesi

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

Pudra şekeri Portakallı Çatlak Kurabiye Nasıl Yapılır? Un malzemesi haricinde diğer malzemeleri bir kabın içine alın ve karıştırın. Daha sonra unu da ekleyin ve ellerinizle yoğurmaya başlayın. Kıvamının elinize yapışması gerekir. Hamurun cıvık olduğunu düşünerek un eklemek yanlış bir tercih olacaktır. Hamurun üstünü folyoyla kapatın ve yarım saat buzdolabında dinlendirin. Rahatça yuvarlak bir şekil alacak kıvama geldiyse çıkarabilirsiniz. Hamurdan parçalar koparın ve yuvarlayın. Daha sonra pudra şekerine bulayın ve yağlanan tepsiye koyun. Daha sonra 180 derecelik fırında 15 dakika pişirip, portakallı çatlak kurabiyenizi afiyetle yiyebilirsiniz! Portakallı Çatlak Kurabiye Servis Önerisi Beyaz bir tabağa portakallı çatlak kurabiyelerinizi koyduktan sonra, yanına 2 dilim portakal koyabilirsiniz. Böylece tabağınızda ferah bir görüntü oluşacaktır. Çay ve kahveyle rahatlıkla servis edebilirsiniz.