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Çat’ta Covid-19 denetimi

ERZURUM HABERLERİ  | 06.08.2020 17:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından Erzurum’un Çat ilçesinde de sıkı bir denetim gerçekleştirildi.Bu kapsamda esnaf, iş yerleri, marketler, yollar, alışveriş alanları, lokantalar ve tüm yaşam alanlarında yoğun bir denetim çalışması yapıldı.Denetimlere Çat İlçe Kaymakamı Mustafa Karali, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Komiser Yardımcısı Murat Oflaz ve Sağlık Grup Başkanı Nizami Timur da hazır bulundu.İlgili oda ve müdürlük temsilcileri, kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelge kapsamında ülkemizin her yerinde olduğu gibi bizler de ilçemizde en kapsamlı korona virüs denetimlerimizi gerçekleştirdik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından Erzurum’un Çat ilçesinde de sıkı bir denetim gerçekleştirildi.
Bu kapsamda esnaf, iş yerleri, marketler, yollar, alışveriş alanları, lokantalar ve tüm yaşam alanlarında yoğun bir denetim çalışması yapıldı.
Denetimlere Çat İlçe Kaymakamı Mustafa Karali, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Komiser Yardımcısı Murat Oflaz ve Sağlık Grup Başkanı Nizami Timur da hazır bulundu.
İlgili oda ve müdürlük temsilcileri, kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelge kapsamında ülkemizin her yerinde olduğu gibi bizler de ilçemizde en kapsamlı korona virüs denetimlerimizi gerçekleştirdik. Denetimlerimizde esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemini anlattık. Belirlenen tedbirlere uyulmasının, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıdığını ifade ettik. Bu süreci hep birlikte yönetecek ve salgını el ele vererek yeneceğiz” diye konuştu.

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