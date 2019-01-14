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Cavaliers Cedi'nin 20 sayısıyla galibiyeti hatırladı

NBA HABERLERİ  | 14.01.2019 10:32 | Son Güncelleme

NBA'de Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 20 sayı attığı Los Angeles Lakers deplasmanından galip ayrılarak, 12 maçlık mağlubiyet serisini noktaladı.

Cavaliers Cedi'nin 20 sayısıyla galibiyeti hatırladı

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 7 maçla devam edildi. Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers deplasmanından 101-95 galip ayrıldı. Maçı 20 sayı ve 8 ribauntla tamamlayan milli basketbolcu Cedi Osman, 12 maç sonra kazanan Cavaliers'ın en skoreri oldu. Cavaliers'ta Alec Burks 17 sayı, 13 ribaunt, Tristan Thompson da 15 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Lakers cephesinde Kyle Kuzma 29 sayı, 9 ribaunt ve Brandon Ingram 22 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Curry'den 48 sayı

Golden State Warriors, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 119-114 mağlup etti. Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 19'da 11 üçlük isabetiyle 48 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreterek galibiyetin mimarı oldu.

Peş peşe 4. maçını kazanan Warriors'ta Kevin Durant de 28 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı. Mavericks'te Luka Doncic'in 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve DeAndre Jordan'ın 13 sayı, 14 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 105-108

Washington Wizards-Toronto Raptors: 138-140 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 114-133

Orlando Magic-Houston Rockets: 116-109

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 114-119

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 116-113

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 95-101


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Anahtar Kelimeler:
NBA cedi osman cleveland cavaliers los angeles lakers

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