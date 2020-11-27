YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Çavdarhisar Belediyesi’nden ’Atık Giysileri Toplama’ projesi

Çavdarhisar Belediyesi’nden ’Atık Giysileri Toplama’ projesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.11.2020 10:25 | Son Güncelleme

Çavdarhisar Belediyesi, ’Atık Giysileri Toplama’ projesiyle ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları sayesinde vatandaşların evindeki kullanılmayan giysi atıklarını toplayıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturmayı amaçlıyor.Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizin 4 farklı noktasına yerleştirilen kumbaralarda toplanan evlerde kullanılmayan giysi, ayakkabı ve konfeksiyon atıklarının bir merkezde ayrıştırıldıktan sonra, kullanılabilir durumdakilerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak’’ dedi.

Çavdarhisar Belediyesi’nden ’Atık Giysileri Toplama’ projesi

Çavdarhisar Belediyesi, ’Atık Giysileri Toplama’ projesiyle ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları sayesinde vatandaşların evindeki kullanılmayan giysi atıklarını toplayıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturmayı amaçlıyor.
Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizin 4 farklı noktasına yerleştirilen kumbaralarda toplanan evlerde kullanılmayan giysi, ayakkabı ve konfeksiyon atıklarının bir merkezde ayrıştırıldıktan sonra, kullanılabilir durumdakilerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Kütahya Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:50
Öğle
12:53
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:08

Kütahya Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Armutlar Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.