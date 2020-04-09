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Çavdarhisar ilçe pazarında sıkı önlemler alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.04.2020 11:00 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde haftada bir kez kurulan pazarda, Korona virüs Covid-19 tedbirleri dolayısıyla çok sıkı önlemler alındı.Yaklaşık bir kilometrelik alana kurulan sebze pazarında her iki yönden girişler kontrol altına alındı.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde haftada bir kez kurulan pazarda, Korona virüs Covid-19 tedbirleri dolayısıyla çok sıkı önlemler alındı.
Yaklaşık bir kilometrelik alana kurulan sebze pazarında her iki yönden girişler kontrol altına alındı. Girişlerde kimlik kontrolü, ateş ölçümü ve pazar içerisindeki kalabalığa göre alımlar yapıldı. Zabıta ekipleri 3 metre aralıklarla kurulan tezgahlarda sürekli devriye görevi yaptı ve vatandaşları sosyal mesahfe konusunda gün boyunca uyardı. Gün boyu polis ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında tedbir aldı ve hiç bir yabancı esnafın girişine müsade edilmedi.
Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamda, ’’Belediye zabıta ekipleri ürün fiyat kontrolü yaptılar ve satılan gıdaların alınan kararlara uyup uymadığını sürekli denetlediler.Çavdarhisar pazarında kurallar uygun şekilde belediye tarafından ücretsiz maske dağıtılarak pazara belirlenen yerlerden girişler sağlandı. Halkımızın sağlığı için çalışmalarımız aralıksız devam edecek’’ dedi.

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