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Çavdarhisar’da yanan ev küle döndü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.06.2020 13:57 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıkebir köyünde Halil Kazan’a (45) ait tek katlı evde gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Çavdarhisar’da yanan ev küle döndü

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıkebir köyünde Halil Kazan’a (45) ait tek katlı evde gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede çatı katı ile tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Çavdarhisar itfaiyesi, Aslanapa itfaiyesi ve Çavdarhisar Orman İşletme Şefliği arazözü, 2 saatlik çalışma sonucu yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Yalnız yaşadığı bildirilen Halil Kazan’ın yangın esnasında evde olmadığı, tüm eşyalarının yandığı ve evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Çavdarhisar’da yanan ev küle döndü

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