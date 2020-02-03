YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Çavdarhisarspor şampiyonluğa yürüyor

Çavdarhisarspor şampiyonluğa yürüyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.02.2020 09:29 | Son Güncelleme

Kütahya Amatör Lig B Grubu’nu şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Amatör Play-off maçlarını oynamaya hak kazanan Çavdarhisarspor, oyanadığı ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak Süper Amatör Ligi için adım attı.Tavşanlı Karakova stadında oaynan maçta Tavşanlı Beyköyspor’u da geçen Çavdarhisarspor, Süper Amötör ligine çıkma yonunda bütük avantaj yakaladı.Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamda, ’’Kulübümüz yönetim ve futbolcularıyla çok iyi bir hava yakaladı.

Çavdarhisarspor şampiyonluğa yürüyor

Kütahya Amatör Lig B Grubu’nu şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Amatör Play-off maçlarını oynamaya hak kazanan Çavdarhisarspor, oyanadığı ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak Süper Amatör Ligi için adım attı.
Tavşanlı Karakova stadında oaynan maçta Tavşanlı Beyköyspor’u da geçen Çavdarhisarspor, Süper Amötör ligine çıkma yonunda bütük avantaj yakaladı.
Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamda, ’’Kulübümüz yönetim ve futbolcularıyla çok iyi bir hava yakaladı. Çavdarhisar halkı takımını yürekten destekliyor ve bir üst lige şampiyon olarak çıkacağından emin. Play off larda oyanadığımız ilk iki imaçı kazandık. Bizi yalnız bırakmayan memleketimizin güzel insanlarına, büyük taraftarımıza çok teşekkür ederiz’’ diye konuştu

Çavdarhisarspor şampiyonluğa yürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

Amed Sportif Faaliyetler Hekimoğlu Trabzon’a sahasında yenildi

Amed Sportif Faaliyetler Hekimoğlu Trabzon’a sahasında yenildi

Kütahya Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:35
Sabah
07:59
Öğle
13:19
İkindi
16:03
Akşam
18:28
Yatsı
19:48

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Dönmez Eczanesi
Merkez
Kurtuluş Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Zemzem Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.