YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çavuşoğlu ve Akar, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Çevik’le bir araya geldi

Çavuşoğlu ve Akar, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Çevik’le bir araya geldi

ANKARA HABERLERİ  | 18.12.2020 13:12 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu ve Akar, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Çevik’le bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulundukları Ukrayna'da Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Büyükelçi Halit Çevik’le bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çevik'le ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusunun çatıştığı Donbas’taki son durumu görüştüklerini ifade etti.

Çevik'in, kurulduğu günden bu yana misyonun başkanlığını yaptığını anımsatan Çavuşoğlu, "Donbas, diplomatik yollardan çözülmeli, Minsk Anlaşmaları tam olarak uygulanmalı." paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, 2014'ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:28
Sabah
07:58
Öğle
12:50
İkindi
15:12
Akşam
17:32
Yatsı
18:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Alper Armağan Eczanesi
Cankaya
Artı Eczanesi
Cankaya
Ceylin Eczanesi
Cankaya
Ece Eczanesi
Cankaya
İncek Prestij Eczanesi
Cankaya
Taşkan Eczanesi
Cankaya
Tepe Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.