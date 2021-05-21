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  4. Çay demlerken aman dikkat! Herkes bu hatayı yapıyor, büyük tehlike...

Çay demlerken aman dikkat! Herkes bu hatayı yapıyor, büyük tehlike...

Seo Editör-5 Seo Editör-5
21.05.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem dünyada bolca tüketilen hem de Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan gelen çay, yapılışının zorluğu ile biliniyor. Çay demlemek basit bir işlem olarak bilinse de aslında yapılan araştırmalar sonucunda çayın demlenme şeklinin sağlık açısından oldukça fazla önemli olduğu söyleniyor. Peki çay demlerken yapılan en büyük hatalar neler? Son araştırmalar ile çay demlerken yapılan bu hataların önemli hastalıklara davetiye çıkardığı ortaya çıktı.

İşte o yanlışlar...

ÇAY DEMLERKEN DİKKAT! BU HATALAR HASTA EDEBİLİYOR...

Son yapılan araştırmalar neticesinde ülkemizin vazgeçilmez lezzetlerinden olan çayın demlenmesi konusunda şaşırtan bazı sonuçlar ortaya çıktı.
Araştırmada çoğu insanın uyguladığı demleme şeklinin aslında çok ciddi hastalıklara sebebiyet verebileceği ve önemli sorunlar doğurabileceği ifade edildi.

GASTRİT VE ÜLSERE SEBEP OLABİLİR!

GASTRİT VE ÜLSERE SEBEP OLABİLİR!
Çay ile ilgili en çok yapılan hatalardan biri, çayı ocak üzerinde bekletmek. Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu durum çayın acımasına sebebiyet vermekte. Bu sebeple çay iyice demlendikten sonra mutlaka ocak üzerinden alınmalı. Aksi halde gastrit ve ülser başta olmak üzere midede oluşabilecek pek çok rahatsızlığa neden olabilir.

YÜKSEK ISIYA MARUZ BIRAKMAYIN

YÜKSEK ISIYA MARUZ BIRAKMAYIN
Çay demlenirken ya da demledikten sonra yüksek miktarda ısıya maruz bırakılmamalı. Yüksek ısıda kalmış olan ve demlenmiş olan çay insan sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturabilmekte.

KANSER RİSKİ BULUNUYOR!

KANSER RİSKİ BULUNUYOR!
Araştırmalara göre sürekli olarak yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen dönemlerde kanser hastalıklarına dahi sebebiyet verebilmekte.

BURUK BİR TAT BIRAKIYORSA...

BURUK BİR TAT BIRAKIYORSA...
Dışarıda içtiğiniz çayın yüksek ısıya maruz kalıp kalmadığını ağzınızda fazla buruk bir tat bırakmasından rahatça anlayabilirsiniz.

ÇAYI MUTLAKA KAYNAMAMIŞ SU İLE DEMLEYİN!

ÇAYI MUTLAKA KAYNAMAMIŞ SU İLE DEMLEYİN!
Çayı mutlaka kaynamamış su ile demlemeniz gerekmekte. Normalden çok fazla bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içinde bakteri oluşumuna da neden olabilmekte.
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