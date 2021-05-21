Çay demlerken aman dikkat! Herkes bu hatayı yapıyor, büyük tehlike...

İşte o yanlışlar...

ÇAY DEMLERKEN DİKKAT! BU HATALAR HASTA EDEBİLİYOR...

Son yapılan araştırmalar neticesinde ülkemizin vazgeçilmez lezzetlerinden olan çayın demlenmesi konusunda şaşırtan bazı sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmada çoğu insanın uyguladığı demleme şeklinin aslında çok ciddi hastalıklara sebebiyet verebileceği ve önemli sorunlar doğurabileceği ifade edildi.

GASTRİT VE ÜLSERE SEBEP OLABİLİR! Çay ile ilgili en çok yapılan hatalardan biri, çayı ocak üzerinde bekletmek. Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu durum çayın acımasına sebebiyet vermekte. Bu sebeple çay iyice demlendikten sonra mutlaka ocak üzerinden alınmalı. Aksi halde gastrit ve ülser başta olmak üzere midede oluşabilecek pek çok rahatsızlığa neden olabilir.

YÜKSEK ISIYA MARUZ BIRAKMAYIN Çay demlenirken ya da demledikten sonra yüksek miktarda ısıya maruz bırakılmamalı. Yüksek ısıda kalmış olan ve demlenmiş olan çay insan sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturabilmekte.

KANSER RİSKİ BULUNUYOR! Araştırmalara göre sürekli olarak yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen dönemlerde kanser hastalıklarına dahi sebebiyet verebilmekte.

BURUK BİR TAT BIRAKIYORSA... Dışarıda içtiğiniz çayın yüksek ısıya maruz kalıp kalmadığını ağzınızda fazla buruk bir tat bırakmasından rahatça anlayabilirsiniz.