Çay ile ilgili sözler: İçinde çay geçen, Twitterlık güzel, özlü sözler ile İsmail Abi'nin çay sözleri...

ay dünyanın en çok tüketilen sıcak içeceklerinden biridir ve Türkiye için de vazgeçilmezdir. Türkiye için bir çay ülkesi dense yeridir. Kahvaltıyla birlikte, akşam yemekten sonra veya günün her saati çay içeriz. Çay sadece güzel bir sıcak içecek değildir bizim için. Kültürümüze yerleşmiş, kimliğimizin bir parçası olmuştur. Bu yüzdendir ki şairlerden, romancılarımızdan, sanatçılarımızdan sokaktaki, evdeki her vatandaşın çayla ilgili sözleri vardır. Biz de sizin için Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram gibi mecralardan paylaşıma uygun çayla ilgili sözler derledik. Ayrıca Leyla ile Mecnun'dan İsmail Abi'nin çay ile ilgili sözlerini de yazımızın sonunda bulabilirsiniz. ÇAY İLE İLGİLİ SÖZLER Yalnızların yarenidir çay. Geleydin bir çay içimi; sen çay dökerdin, ben de içimi… Neyse ki çayın demi var, hayatın gamına inat. Çay benim en iyi halimdir. Güvenmek istiyorum, bir ömür çay içecek kadar. Çaya kaç şeker alırsın diye bir ses sormalı ara sıra! Acaba diyorum, ”çay” tadını senden mi alıyor? Yağmur bereket. Çay umut getirir.

Soğuyan bir bardak çaydır benim ömrüm. İnsan vücudunun yüzde yetmiş beşi suysa bizim ki çay suyudur. Çay varken Aşık olunur mu ? Çaysız aşk olur mu? Sensiz Çay olur mu? Hüzün de bir ilaçtır. Çay ile birlikte alınması gerekir. Çayımın şekeri gitarımın teli. Yazımın sıcağı kışımın ocağı. Denizimin sesi melodimin esi. Her şeyimsin sen. Demli iki çay ver usta, biri bana diğeri gelmeyen dosta. Çay deyince, demlik ve bardaktan ötesini görenlere, selâm olsun… İnsan çaya benzer; sıcak suyun içinde demlenene kadar gerçek rengini bilemezsiniz. Çayı közde, sevgiyi gözde, tebessümü yüzde, adamlığı özde, mutluluğu azda arayın. Umulmadık bir gün olabilir bugün… Bir çay söyle, yağmurların kokusunda. Dünyada ki 4 elementin meydana getirdiği en güzel karışım şüphesiz ki çaydır. Yalnızlığına bir çay demle. Oturup için kalabalığa doğru. Çay yoksulların, şairlerin, yalnızların, aşıkların ve yetinmeyi bilenlerin resmi içeceğidir. Şimdi sana çay söylesem onu da soğutursun. Doğrudur; İstanbul şiir yazdırır, Sen ise roman, Aşk ise çay demlettirir.

Huyu mu güzel olsun, yüzü mü derseniz. Çayı derim. Çay önemli. Ama sen öyle güzel gülüyorsun ki çayın yanına bir de kuru pasta ikram ediyorlar sanki… Şimdi uzağım belki… Ama belli mi olur? Belki demli bir çay kokusuyla gelirim! Belki yağmur olur yağarım şehrine! Belki de rüzgarla düşerim önüne... Sen yeter ki bekle… Çay birçok dilde üç harftir, benim dilimdeki aşk gibi… Ve karşılıklı içilirse can olur. Sen gibi değil, ben gibi değil, biz gibi… ÜNLÜLERDEN ÇAY SÖZLERİ Kültürümüzün, yaşamımızın önemli bir parçası olan çay tabii ki şairlerin, romancıların, hikayecilerin de imgeler dünyasının önemli bir parçasıdır. Çayın rengi ne kadar güzel, sabah sabah, açık havada. Orhan Veli Kanık Anılarda kalırdı belki de zamanla ince bel, namussuz çay bile ince belli bardaktan verilmeseydi eğer… Can Yücel Ömür bir çay içimi kadar zaten. Umay Umay Çay henüz her şey bitmedi demektir… Cezmi Ersöz İki çay söylemiştik orda biri açık, keşke yalnız bunun için sevseydim seni… Cemal Süreya Çay henüz her şey bitmedi demektir… Cezmi Ersöz

Ama bu kente gelirsen unutma beni ara. Sana bir çay ve temiz yaralar ısmarlarım… Osman Konuk Bir gün çay içelim seninle, çaylar benden manzara senden olsun. Orhan Kemal Pencerenin önünde örgü ören birinin -örgü mü, bir çay bardağını başka başka tutan ellerin becerikliliği mi… Edip Cansever Ateşe hakiki bir çay koyalım, Kenti unutanlardan olalım. Cahit Zarifoğlu Ömrün her anı nasihat, biri çay desin ve başlasın hayat… Fatih Çakmak Soğuyan bir bardak çaydır benim ömrüm. Nevzat Çelik Çay içiyoruz mutlu bir sessizlik içinde… Cevat Çapan Masada çay bardakları ve senin ellerin olsun… Tarık Tufan Ve oturdu mu bir masaya hakkını verir çay içmenin. Cahit Zarifoğlu Şimdi ölsek en fazla kahvede çaylar soğur… Yılmaz Odabaşı Biraz çay soğuklarda... Ne kadar acı şu dünya… Behçet Necatigil Yazsam okusam, okusam yazsam biri devamlı çay verse bana. Ömer Lütfi Mete Biz sevdiğimize seni çok özledim diyemezdik, bir çay demler oturur şiir yazardık… Yusuf Mescioğlu Seni çay içerken izlemek, seni çay doldururken, seni demlerken çayı, kimseler inanmasa da düpedüz sevap. Alper Gencer

Bütün gün kahvede oturdum yedek kulübesinde ve bir kardeşim saf dışı kalsın diye çay söyledim kahveden… İbrahim Tenekeci Çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan… Zindanda dakika farksız aydan… Necip Fazıl Kısakürek Biz, çayın yalnızlığa iyi gelen tarafını da severiz. Avuçlarken ince belli bardağı, hücrelere kadar hissettiren sıcaklığında unuttuk yalnızlığı. Oğuz Atay Benim sana verebileceğim çok bir şey yok aslında. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen… Aşık Veysel Benim çay bardağımda senin gözlerin olur, senin gözlerin sizin çay bardaklarınızda… Sezai Karakoç Çay içmeye gidenler vardı akşamüstü, parklara gidenler de duruma uymak kısaltıyordu günlerini artamayan eksilmeyen bir hüzünle… Turgut Uyar Otoban dolusu gürültüyü sıkıştırıp beynime; anne dedim, hadi çay koy da içelim. Ali Lidar Bir çay yalnızlığı Emirgân’dan öteye, değdikçe ısındığı yaldızlı bardağın… Attila İlhan Sonra çay bize bir gerçeği daha öğretti; Bekleyen her şey soğur, acır ve bayatlar. Mehmet Deveci

Çay bardağında bırakılan dudak payı kadar bile uzak kalamam gözlerine. Sunay Akın Açık çay içerdi hep. Demli olunca bardağın diğer tarafından beni göremezmiş. Öyle derdi hep. Cemal Süreya Şimdi diyorum; Şimdi, Bir deniz, Denizde vapur, Gökyüzünde martı, Semaverde çay olmalı. Bir de çaya yaren. Cemal Süreya Her gülümseyişinde tüm ülkeye çay ısmarlayayım, seninleyken bir yudum çay zenginleştirilmiş uranyum gibi enerji veriyor bana. Murat Menteş Basit yaşayacaksın basit, sanki bir gün yaşamın sona erecekmiş gibi basit, çay, simit ve peynirle… Yalçın Ergi Çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan… Necip Fazıl Kısakürek Bir insan efkârlıysa ve bunun üstüne bir de çay içiyorsa sessizce terk edin orayı. Çay bulaşıcıdır. Efkâr da… Bekir Erdoğan Ne kadar kibirli olursa da bardağın önünde eğilir çaydanlık. Öyleyse bu büyüklenme niye? Bu kibir bu gurur niçin? Mütevazı ol. Hatta bir adım bile geçme gurur kapısından. Bardağı insan bunun için öper daima alnından… Erkin Vahidov LEYLA İLE MECNUN’DAN İSMAİL ABİ’NİN ÇAY SÖZLERİ Tüm zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun’da da çayın özel bir yeri vardı. Özellikle dizinin sevilen karakteri İsmail Abi’nin çay ile ilgili sözleri hala akıllarda...