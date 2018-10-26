Çay ile ilgili sözler: İçinde çay geçen, Twitterlık güzel, özlü sözler ile İsmail Abi'nin çay sözleri...

ay dünyanın en çok tüketilen sıcak içeceklerinden biridir ve Türkiye için de vazgeçilmezdir. Türkiye için bir çay ülkesi dense yeridir. Kahvaltıyla birlikte, akşam yemekten sonra veya günün her saati çay içeriz. Çay sadece güzel bir sıcak içecek değildir bizim için. Kültürümüze yerleşmiş, kimliğimizin bir parçası olmuştur. Bu yüzdendir ki şairlerden, romancılarımızdan, sanatçılarımızdan sokaktaki, evdeki her vatandaşın çayla ilgili sözleri vardır. Biz de sizin için Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram gibi mecralardan paylaşıma uygun çayla ilgili sözler derledik. Ayrıca Leyla ile Mecnun'dan İsmail Abi'nin çay ile ilgili sözlerini de yazımızın sonunda bulabilirsiniz.
Yalnızların yarenidir çay.
Geleydin bir çay içimi; sen çay dökerdin, ben de içimi…
Neyse ki çayın demi var, hayatın gamına inat.
Çay benim en iyi halimdir.
Güvenmek istiyorum, bir ömür çay içecek kadar.
Çaya kaç şeker alırsın diye bir ses sormalı ara sıra!
Acaba diyorum, ”çay” tadını senden mi alıyor?
Yağmur bereket. Çay umut getirir.
Soğuyan bir bardak çaydır benim ömrüm.
İnsan vücudunun yüzde yetmiş beşi suysa bizim ki çay suyudur.
Çay varken Aşık olunur mu ? Çaysız aşk olur mu? Sensiz Çay olur mu?
Hüzün de bir ilaçtır. Çay ile birlikte alınması gerekir.
Çayımın şekeri gitarımın teli. Yazımın sıcağı kışımın ocağı. Denizimin sesi melodimin esi. Her şeyimsin sen.
Demli iki çay ver usta, biri bana diğeri gelmeyen dosta.
Çay deyince, demlik ve bardaktan ötesini görenlere, selâm olsun…
İnsan çaya benzer; sıcak suyun içinde demlenene kadar gerçek rengini bilemezsiniz.
Çayı közde, sevgiyi gözde, tebessümü yüzde, adamlığı özde, mutluluğu azda arayın.
Umulmadık bir gün olabilir bugün… Bir çay söyle, yağmurların kokusunda.
Dünyada ki 4 elementin meydana getirdiği en güzel karışım şüphesiz ki çaydır.
Yalnızlığına bir çay demle. Oturup için kalabalığa doğru.
Çay yoksulların, şairlerin, yalnızların, aşıkların ve yetinmeyi bilenlerin resmi içeceğidir.
Şimdi sana çay söylesem onu da soğutursun.
Doğrudur; İstanbul şiir yazdırır, Sen ise roman, Aşk ise çay demlettirir.
Huyu mu güzel olsun, yüzü mü derseniz. Çayı derim. Çay önemli.
Ama sen öyle güzel gülüyorsun ki çayın yanına bir de kuru pasta ikram ediyorlar sanki…
Şimdi uzağım belki… Ama belli mi olur? Belki demli bir çay kokusuyla gelirim! Belki yağmur olur yağarım şehrine! Belki de rüzgarla düşerim önüne... Sen yeter ki bekle…
Çay birçok dilde üç harftir, benim dilimdeki aşk gibi… Ve karşılıklı içilirse can olur. Sen gibi değil, ben gibi değil, biz gibi…
Kültürümüzün, yaşamımızın önemli bir parçası olan çay tabii ki şairlerin, romancıların, hikayecilerin de imgeler dünyasının önemli bir parçasıdır.
Çayın rengi ne kadar güzel, sabah sabah, açık havada. Orhan Veli Kanık
Anılarda kalırdı belki de zamanla ince bel, namussuz çay bile ince belli bardaktan verilmeseydi eğer… Can Yücel
Ömür bir çay içimi kadar zaten. Umay Umay
Çay henüz her şey bitmedi demektir… Cezmi Ersöz
İki çay söylemiştik orda biri açık, keşke yalnız bunun için sevseydim seni… Cemal Süreya
Çay henüz her şey bitmedi demektir… Cezmi Ersöz
Ama bu kente gelirsen unutma beni ara. Sana bir çay ve temiz yaralar ısmarlarım… Osman Konuk
Bir gün çay içelim seninle, çaylar benden manzara senden olsun. Orhan Kemal
Pencerenin önünde örgü ören birinin -örgü mü, bir çay bardağını başka başka tutan ellerin becerikliliği mi… Edip Cansever
Ateşe hakiki bir çay koyalım, Kenti unutanlardan olalım. Cahit Zarifoğlu
Ömrün her anı nasihat, biri çay desin ve başlasın hayat… Fatih Çakmak
Soğuyan bir bardak çaydır benim ömrüm. Nevzat Çelik
Çay içiyoruz mutlu bir sessizlik içinde… Cevat Çapan
Masada çay bardakları ve senin ellerin olsun… Tarık Tufan
Ve oturdu mu bir masaya hakkını verir çay içmenin. Cahit Zarifoğlu
Şimdi ölsek en fazla kahvede çaylar soğur… Yılmaz Odabaşı
Biraz çay soğuklarda... Ne kadar acı şu dünya… Behçet Necatigil
Yazsam okusam, okusam yazsam biri devamlı çay verse bana. Ömer Lütfi Mete
Biz sevdiğimize seni çok özledim diyemezdik, bir çay demler oturur şiir yazardık… Yusuf Mescioğlu
Seni çay içerken izlemek, seni çay doldururken, seni demlerken çayı, kimseler inanmasa da düpedüz sevap. Alper Gencer
Bütün gün kahvede oturdum yedek kulübesinde ve bir kardeşim saf dışı kalsın diye çay söyledim kahveden… İbrahim Tenekeci
Çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan… Zindanda dakika farksız aydan… Necip Fazıl Kısakürek
Biz, çayın yalnızlığa iyi gelen tarafını da severiz. Avuçlarken ince belli bardağı, hücrelere kadar hissettiren sıcaklığında unuttuk yalnızlığı. Oğuz Atay
Benim sana verebileceğim çok bir şey yok aslında. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen… Aşık Veysel
Benim çay bardağımda senin gözlerin olur, senin gözlerin sizin çay bardaklarınızda… Sezai Karakoç
Çay içmeye gidenler vardı akşamüstü, parklara gidenler de duruma uymak kısaltıyordu günlerini artamayan eksilmeyen bir hüzünle… Turgut Uyar
Otoban dolusu gürültüyü sıkıştırıp beynime; anne dedim, hadi çay koy da içelim. Ali Lidar
Bir çay yalnızlığı Emirgân’dan öteye, değdikçe ısındığı yaldızlı bardağın… Attila İlhan
Sonra çay bize bir gerçeği daha öğretti; Bekleyen her şey soğur, acır ve bayatlar. Mehmet Deveci
Çay bardağında bırakılan dudak payı kadar bile uzak kalamam gözlerine. Sunay Akın
Açık çay içerdi hep. Demli olunca bardağın diğer tarafından beni göremezmiş. Öyle derdi hep. Cemal Süreya
Şimdi diyorum; Şimdi, Bir deniz, Denizde vapur, Gökyüzünde martı, Semaverde çay olmalı. Bir de çaya yaren. Cemal Süreya
Her gülümseyişinde tüm ülkeye çay ısmarlayayım, seninleyken bir yudum çay zenginleştirilmiş uranyum gibi enerji veriyor bana. Murat Menteş
Basit yaşayacaksın basit, sanki bir gün yaşamın sona erecekmiş gibi basit, çay, simit ve peynirle… Yalçın Ergi
Çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan… Necip Fazıl Kısakürek
Bir insan efkârlıysa ve bunun üstüne bir de çay içiyorsa sessizce terk edin orayı. Çay bulaşıcıdır. Efkâr da… Bekir Erdoğan
Ne kadar kibirli olursa da bardağın önünde eğilir çaydanlık. Öyleyse bu büyüklenme niye? Bu kibir bu gurur niçin? Mütevazı ol. Hatta bir adım bile geçme gurur kapısından. Bardağı insan bunun için öper daima alnından… Erkin Vahidov
Tüm zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun’da da çayın özel bir yeri vardı. Özellikle dizinin sevilen karakteri İsmail Abi’nin çay ile ilgili sözleri hala akıllarda...
Adamlar bana çay verdi çay. Çay veren adam hiç kötü olur mu? Aklın mantığın kesiyor mu senin?
Her şeyi salla ama çayı demle hacı.
Bir laf edene bakarım adam mı diye, bir de lafa bakarım laf mı diye... Sonra gider ocağa bakarım çay var mı diye. Çay önemli!
İnsan sevmek aşırı yorucu ben sadece çayı seviyorum
Çay içerek bi takım şeyleri düzelteceğime inanıyorum.
Usta bizim çaylar 1 oldu
Seni sevmek zulümse çay içelim gülümse
Hayalini gerçekleştiren insanları çay içerek seyrediyorum.
Kimseyi sürekli görmek isteyecek kadar sevmeyin. Siz en iyisi kimseyi sevmeyin, çay için.
İnsanın kendi kendine çay demlemesi sonra tek başına içmesi başlı başına bi mücadele değil mi ya
Çay içince mutlu olan birisiyim benden bi zarar gelmez
Bu havada çay içilir mi deme, çay her havada içilir lakin herkesle içilmez.
Ne kadar fedakâr olursanız olun gün gelir adı "yapmasaydın" olur. O yüzden fazla takmayın. Çay var mı?
Masaya bırakılmış çay gibiyim, gittikçe soğuyorum hayattan.
Ben artık o gemide çay içmek istiyorum.
Çay varsa umut var demektir. Hadi eyvallah!
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