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Çay tiryakilerini sevindiren araştırma! Kalp hastalığı riski daha düşük ama bu detaya dikkat

Ülkemizde en çok tüketilen içeceklerin başında gelen çayla ilgili yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, kalp ve damar sağlığına ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Yaklaşık 486 bin kişinin 9 yıl boyunca takip edildiği araştırmada, düzenli çay içenlerde bazı kalp ve damar hastalıklarının görülme riskinin, düzenli tüketmeyenlere kıyasla yüzde 11 daha düşük olduğu belirlendi.

Çay tiryakilerini sevindiren araştırma! Kalp hastalığı riski daha düşük ama bu detaya dikkat
Gökçen Kökden

Journal of Internal Medicine'da yayımlanan araştırmada, Peking Union Medical College'dan Dr. Zichen Ye ve ekibi Çin'deki 485 bin 934 yetişkinin verilerini inceledi. Araştırmada çay tüketenlerde birtakım kalp hastalıklarının görülme riskinin daha düşük olduğu ortaya kondu.

Çay tiryakilerini sevindiren araştırma! Kalp hastalığı riski daha düşük ama bu detaya dikkat 1

Araştırmacılar çay tüketim miktarını da değerlendirdi. Çalışmada en düşük riskle ilişkilendirilen tüketim düzeyinin, haftada düzenli olarak günde yaklaşık 6 ila 8 fincan çay içen grupta görüldüğü bildirildi. Ancak uzmanlar bu sonucun "Günde 6-8 fincan çay içilmeli" şeklinde yorumlanmaması gerektiğinin özellikle altını çiziyor.

Araştırmaya dahil olmayan Queen Mary University of London araştırmacısı Dr. Charalampos Rallis, sonuçların düzenli çay tüketimi ile daha düşük kardiyovasküler risk arasında bağlantı olduğunu gösteren mevcut gözlemsel kanıtları desteklediğini belirtti.

SİYAH ÇAY SONUÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Çay tiryakilerini sevindiren araştırma! Kalp hastalığı riski daha düşük ama bu detaya dikkat 2

Araştırmada farklı çay türleri de değerlendirildi. Siyah çay tüketiminin daha düşük riskle olan bağlantısının yeşil çaya kıyasla daha tutarlı olduğu görüldü.

Orta demli çay tüketimi en düşük riskle ilişkilendirilirken, "yakacak kadar sıcak" olarak tanımlanan çayın ise daha yüksek riskle bağlantılı olduğu tespit edildi. Bununla birlikte uzmanlar özellikle siyah çay ve çok sıcak çayla ilgili sonuçların henüz keşif niteliğinde değerlendirilmesi ve kesin bir neden-sonuç ilişkisi olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor.

SADECE ÇAY DEĞİL, YAŞAM TARZI DA ÖNEMLİ

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise yaşam tarzıyla ilgili oldu. En düşük damar hastalığı riski; düzenli çay içen, sigara kullanmayan ve fiziksel olarak aktif kişilerde görüldü. British Heart Foundation'dan kıdemli diyetisyen Dr. Dell Stanford, düzenli çay tüketen kişilerin çalışmada yaklaşık yüzde 11 daha düşük göreceli damar hastalığı riskine sahip olduğunu ancak bunun günlük çay tüketiminin doğrudan kalbi koruduğunu kanıtlamadığını vurguladı.

ÇALIŞMA NEDEN "ÇAY KALBİ KORUYOR" DEMİYOR?

Araştırma gözlemsel nitelikte olduğu için çayın doğrudan kalp ve damar hastalıklarını önlediğini kanıtlamıyor. Çay içenlerle içmeyen kişiler arasında beslenme biçimi, gelir düzeyi, fiziksel aktivite ve diğer yaşam tarzı alışkanlıkları bakımından farklılıklar bulunabiliyor. Araştırmacıların bu faktörlerin tamamını ortadan kaldırması mümkün değil.

Ayrıca araştırmanın Çin'deki yetişkinler üzerinde gerçekleştirilmesi nedeniyle çay türleri, tüketim şekilleri ve miktarlarının diğer ülkelerdeki alışkanlıklardan farklı olabileceği belirtiliyor. Çalışmada çay tüketiminin yalnızca bir kez ölçülmesi ve kullanılan fincanların standart bir büyüklüğe sahip olmaması da araştırmanın sınırlılıkları arasında gösteriliyor.

Uzmanlara göre sonuçlar dikkat çekici olsa da kalp sağlığını tek başına değiştirecek mucizevi bir yiyecek veya içecek bulunmuyor. Dengeli beslenme, sigara kullanmamak ve fiziksel olarak aktif olmak genel kalp ve damar sağlığı açısından çok daha belirleyici.

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Anahtar Kelimeler:
Çay bilimsel araştırma
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