YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Çay ve Çilek mahallelerine 20 milyon liralık içmesuyu yatırımı

Çay ve Çilek mahallelerine 20 milyon liralık içmesuyu yatırımı

MERSİN HABERLERİ  | 26.06.2020 10:57 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesindeki Çay ve Çilek mahallelerine yapılacak 20 milyon liralık yatırım ile içmesuyu probleminin ortadan kalkacağını duyurdu.Seçer, Akdeniz ilçesindeki Çay ve Çilek mahallelerini ziyaret ederek, esnaf, muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesindeki Çay ve Çilek mahallelerine yapılacak 20 milyon liralık yatırım ile içmesuyu probleminin ortadan kalkacağını duyurdu.
Seçer, Akdeniz ilçesindeki Çay ve Çilek mahallelerini ziyaret ederek, esnaf, muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Seçer’e, meclis üyeleri ile belediyeden ve MESKİ Genel Müdürlüğünden bürokratlar eşlik etti. Başkan Seçer, saha gezisine ilk olarak Çilek Mahallesi’nde bulunan bir ihracat firmasını ziyareti ile başladı. Seçer, çalışanlara kolaylıklar diledikten sonra, geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren firma yöneticisinin yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.
Mahallelerin su problemi tarihe karışıyor
Ziyaretleri sırasında her 2 mahalle halkına da müjde veren Seçer, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Çay ve Çilek mahallelerine yapılacak toplam 20 milyon liralık yatırım ile mahallelerdeki içmesuyu probleminin ortadan kalkacağını duyurdu. Seçer, Abdi İpekçi Caddesi için de yol sözü verirken, Büyükşehir Belediyesi sayesinde caddenin yol probleminin tarihe karışacağını duyurdu.
Başkan Seçer, Çay Mahallesi Deliçay’da da esnafı ziyaret ederken, su faturaları konusunda vatandaştan gelen sorulara da yanıt verdi. Saha gezisi taziye ziyareti ile sona eren Başkan Seçer, Çay Mahallesi’nde trafik kazasında yaşamını yitiren 15 yaşındaki Baran Şahin’in ailesine baş sağlığı diledi.
Seçer’in mahalle ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmetlerin yazılı olduğu el broşürleri ile sağlık paketleri dağıtıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:32
Sabah
05:17
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
20:12
Yatsı
21:49

Mersin Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Annem Eczanesi
Merkez
Çiftlikköy Eczanesi
Merkez
Haziran Eczanesi
Merkez
İkizler Eczanesi
Merkez
Jale Eczanesi
Merkez
Mezitli Eczanesi
Merkez
Sucuoğlu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Toroslar Belediyesi'nden 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

Toroslar Belediyesi'nden 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.