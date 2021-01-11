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Çaycuma’ da bayrak töreni düzenlendi

11.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan TSO Fen Lisesi okulunda bayrak töreni düzenlenerek İstiklal Marşı okundu.Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Nusret Parlak ve İsmail Çelebi, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesinde yapılan Bayrak Törenine katıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, "Yaşamakta olduğumuz salgın nedeniyle uzunca bir süredir İstiklal Marşı’mızı okul bahçelerimizde, öğrencilerimizle hep bir ağızdan okuyamadığımızdan tüm okul ve kurumlarımızda bayrak töreni eşliğinde, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’ un talimatlarıyla 81 ilimizde saat: 10.00’ da İstiklal Marşımız okundu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan TSO Fen Lisesi okulunda bayrak töreni düzenlenerek İstiklal Marşı okundu.
Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Nusret Parlak ve İsmail Çelebi, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesinde yapılan Bayrak Törenine katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, "Yaşamakta olduğumuz salgın nedeniyle uzunca bir süredir İstiklal Marşı’mızı okul bahçelerimizde, öğrencilerimizle hep bir ağızdan okuyamadığımızdan tüm okul ve kurumlarımızda bayrak töreni eşliğinde, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’ un talimatlarıyla 81 ilimizde saat: 10.00’ da İstiklal Marşımız okundu. Bu kapsamda Bayrak töreni eşliğinde okunan İstiklal Marşı’mıza öğretmen, öğrenci ve velilerimiz bulundukları yerlerden eşlik ettiler" dedi.

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