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Çayeli Bakır İşletmeleri, 2023 yılında 800 bin ton cevheri işledi

10.01.2024 13:47 | Son Güncelleme:
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Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, 2023 yılında 800 bin ton ham cevheri yer altından çıkardıklarını, işlediklerini, konsantre haline getirdiklerini ve Rize Limanı'ndan ihraç ettiklerini söyledi.

Güreşçi, kent merkezindeki bir restoranda "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda, 40 yıldır çalıştıklarını, bu süre içerisinde yaklaşık 28 milyon ton cevher üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çayeli Bakır'ın önemli ölçüde ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Güreşçi, kuruluşundan bu yana işletmeden 4 milyon ton bakır, 2 milyon ton çinko konsantresi ihracatı yapıldığını aktardı.

Güreşçi, geçen yılı maden kazası yaşamadan atlattıklarını kaydederek, 2023 yılında 800 bin ton ham cevheri yer altından çıkardıklarını, işlediklerini, konsantre haline getirdiklerini ve Rize Limanı'ndan ihraç ettiklerini vurguladı.

Geçen senenin ülke açısından en üzücü olayının Kahramanmaraş depremleri olduğuna işaret eden Güreşçi, "Çayeli Bakır olarak ciddi bir aksiyon gösterdik. Maden kurtarma ekibimiz yaklaşık iki hafta ciddi emek sarf etti. Kahramanmaraş'ta 16 vatandaşımızı canlı olarak kurtardık. Anlatması kolay değil ama geçen sene gurur duyduğumuz şeylerden bir tanesiydi." dedi.

Güreşçi, temel madencilik eğitimi projelerinin devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim programı kapsamında hem teorik hem pratik eğitim kapsamında yaklaşık 9 ay sürüyor. Dokuz ay sonrasında madende çalışabilecek hale getiriyoruz. Bu zamana kadar sağlamış olduğumuz istihdam dışında Çayeli Bakır'da 500 kişiden fazla çalışanımız var. 150'den fazla görevli gencimize eğitim ve 600 sertifika verdik. Bunun sonucunda arkadaşlarımızın yüzde 80'inden fazlası iş buldular, kimisi bizim madenimizde kimisi en gurur duyduğumuz başka madenlerde."

"ÇAYELİ BAKIR'IN ÖMRÜNÜ BİRAZ DAHA UZATACAK BİR CEVHER KÜTLESİ BULMUŞ DURUMDAYIZ"

Madenin kapanmayacağını ifade eden Güreşçi, şunları söyledi:

"Maden kapanış konusunu şu anda gündemimizden çıkardık. Maden ile ilgili 3 yıl önce bir karar verdik. 'Maden kapanışa doğru yaklaşıyor. Gerçek potansiyeli bu mudur? Acaba aramada bir eksikliğimiz var mı? Acaba bir yeni bir şey bulma ihtimalimiz var mı?' Bütün çalışmaları tekrar değerlendirdik ve uygulamadığımız teknikleri uyguladık. Çalışmalarda yeni cevherleşme tespit ettik, mevcut madenimizin 300 metre güneyinde. 2021 yılında sondajlara başlamıştık. Sondajlar olumlu gitti ve Çayeli Bakır'ın ömrünü biraz daha uzatacak bir cevher kütlesi bulmuş durumdayız. Bu cevher kütlesi Çayeli Bakır'ın toplam kütlesine oranla küçük kalıyor. Çayeli Bakır'ın toplam kütlesi 30 milyon tonluk bir cevher kütlesi. Bulduğumuz 3 milyon tonluk bir kütle. Fakat madenin rezervinin azalmış olması sebebiyle bu bizim için büyük bir bulgu. Bu yüzden bunun da etkisiyle sondajlarımız devam ediyor. Hem yer üstünde hem yer altında sondaj yapıyoruz. Bu kütlenin biraz daha büyüyeceğini umuyoruz. Şu anda madenin kapanış konusu gündemimizden çıkmış durumda."

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