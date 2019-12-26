Çayın faydaları nelerdir?

Her bir yudumda keyif veren çayı günün her saati içebiliriz değil mi? Kahvaltıda, yemekten sonra, beş çayına, uzun sohbetlere yakışan çayın faydalarından bahsedeceğiz şimdi sizlere. Siyah çay, yeşil çay, beyaz çay, oolong çayı ve kırmızı çay olmak üzere 5 farklı çeşidi bulunan çayın, vücut üzerinde önemli işlevleri bulunuyor.

Çayın faydaları konusunda ise bilim insanları ikiye ayrılmış durumda. Son yapılan araştırmalar sonucunda çay tüketiminin önemli faydaları ortaya kondu.

ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Siyah çayın 9 faydası bilimsel olarak kanıtlandı. Siyah çayda bulunan polifenol ve kateşinlerin bazı kanser türlerinin ortaya çıkmasını engelledikleri ortaya kondu.

Günde 3 fincan çay içen bir insanın inme oranı, bir fincan çay içen kişiye göre yüzde 21 daha azdır.

Siyah çayda bulunan polifenol, DNA hasarına engel oluyor.

Günde 2 fincan çay içmek, stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor.

Çay içinde bulunan fitokimyasallar kemik sağlığını destekleyerek kemik yoğunluğunu arttırmaya yardımcı oluyor.

Günde 2 fincan açık ve limonlu çay içmek kişinin antioksidan ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

Bilimsel olarak yapılan çalışmalar sonucunda; siyah çayın ortak yararı olarak çayda bulunan L-Theanine sayesinde, rahatlama ve uzun süreli konstrasyon sağlama olduğu görüldü. Bu değerlendirmeler tamamen sağlıklı bireyler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır.



