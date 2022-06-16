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Çayın yanında giden en lezzetli tatlılardan kızarmış ekmek tatlısı tarifi! Kızarmış ekmek tatlısı nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

16.06.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında özellikle çayın yanında tüketilebilecek tatlı arayanlar, kızarmış ekmek tatlısını denemeden geçmemeli. Evde pratik şekilde yapılabilen ve nişasta, krem şanti, toz şeker gibi malzemelerle hızlıca hazırlanabilen kızarmış ekmek tatlısı, sofranızın vazgeçilmezlerinden biri olacak. İşte kızarmış ekmek tatlısı tarifi ve malzemeleri...

Çayın yanında giden en lezzetli tatlılardan kızarmış ekmek tatlısı tarifi! Kızarmış ekmek tatlısı nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

Öncelikle tatlının yapımı için gerekli malzemelerin varlığından emin olun. Tatlı yapımına başlarken ilk olarak muhallebiyi hazırlamalısınız. En önemli malzemelerden biri ise elbette kızarmış ekmek oluyor. Peki kızarmış ekmek tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi...

KIZARMIŞ EKMEK TATLISI MALZEMELERİ NELER?

1 paket kızarmış ekmek

Muhallebisi için malzemeler:

1 paket vanilya
1 paket krem şanti
1 litre süt
1-2 yemek kaşığı nişasta
6 yemek kaşığı un
6 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için malzemeler:

1 su bardağı süt
1 paket krem şanti

KIZARMIŞ EKMEK TATLISI TARİFİ!

Öncelikle bir tencereyi alın ve su ve şekeri ekleyin. Şeker eriyene dek karıştırmaya devam edin. Ardından kaynayınca içerisine 2 damla limon suyu ekleyip ocaktan alın ve 5 dakika kadar dinlendirin.

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Sonrasında kızarmış ekmekleri bir tepsiye dizin. Ekmeklerin üzerine hazırladığınız şerbeti güzelce gezdirmelisiniz. Süt, un, şeker ve nişastayı bir tencere alın ve rengi koyu kıvama gelene dek kısık ateşte pişirin. Karışımım ocaktan almadan önce ise vanilyayı ekleyip karıştırın.

Muhallebinizin soğuması için bekletmelisiniz. Soğuduktan sonra krem şantiyi de ekleyip çırpmalısınız. Ardından muhallebinizi ekmeklerin üzerine eşit olarak eklemelisiniz. Son olarak krem şantiyi de hazırlayıp tatlınızın üzerine güzel şekilde yayın. Süsleme yapmak istiyorsanız Hindistan cevizi ya da Antep fıstığıyla süsleyerek servisi gerçekleştirebilirsiniz. Tatlınız hazır, afiyet olsun!

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