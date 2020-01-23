Çayırova Belediyesi 7 bin 500 kişiye eğitim veriyor

Çayırova Belediyesi bilgi evleri, çocuk kulüpleri ve gençlik merkezinde 7 bin 500 kişi eğitim görüyor.

Çayırova Belediye bilgi evleri, çocuk kulüpleri ve gençlik merkezinde 7’den 70’e eğitim veriliyor. Çayırova’nın eğitimde başarı grafiğininin yükseltilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilkokul ikinci sınıf ile ortaokul 8. sınıf arasında eğitim gören 2 bin 482 öğrenciye temel derslerde kurs veren Çayırova Belediyesi, robotik kodlama, resim, gitar, bağlama, halkoyunları, drama gibi kişisel yetenek ve becerileri geliştirecek bilim-sanat branşlarında ise bin 617 öğrenci eğitim veriyor.

Çayırova Belediyesi yetişkinlere yönelik meslek edindirme ve sanat kursları düzenliyor. Semt konaklarında devam eden bilgisayar, iğne oyası, İngilizce, okuma-yazma, Kur’an-ı Kerim, Osmanlıca, Tel kırma, Bağlama, el sanatları, Plates, Açıköğretim kursu, mutfak atölye, Tiyatro, Koro, Arapça ve yüzme kurslarına bin 512 yetişkin katılıyor. 9 Mahalle’de 7 merkezde tam ve yarım gün olarak eğitim veren çocuk kulüplerinde ise 789 çocuk geleceğe hazırlanıyor.

Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavlarına hazırlık kursu düzenleniyor. Lise son sınıfta okuyan ve daha önce mezun olanlarla birlikte toplam 300 kişi gençlik merkezinde tecrübeli eğitimcilerin nezaretinde üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Eğitim çalışmaları kapsamında belediye bünyesindeki spor okulunda açılan jimnastik, futbol, karate basketbol, voleybol, kick boks gibi branşlarına 820 sporcu katılıyor.

Eğitim için tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi 2 bin 482 branş dersi, 820 spor, 300 üniversiteye hazırlık, bin 617 bilim sanat, bin 512 yetişkin ve 789 çocuk olmak üzere toplam 7 bin 520 kişiye eğitim veriyor.



