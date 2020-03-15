Çayırova Belediyesi’nden etiket denetimi

Çayırova Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan fırsatçıların engellenmesi amacıyla fiyat denetimleri yapıyor.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından harekete geçti. Özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikayetler üzerine sahaya inen ekipler ilçe genelinde denetim ve uygulama yaptı. Fiyat ve etiket kontrolünün yanı, sıra ürünlerin kullanım tarihleri ile fatura kontrollerinin de yapıldığı incelemelerde, hijyen malzemeleri ve gıda ürünlerinde fiyat artışının önlenmesi amacıyla denetimler yoğunlaştırıldı.



