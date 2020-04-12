YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Çayırova’da boş kalan caddeler dezenfekte ediliyor

Çayırova’da boş kalan caddeler dezenfekte ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.04.2020 11:46 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağı nedeni ile boş kalan caddelerde dezenfekte çalışmaları yapıyor.Çayırova Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ile boş kalan ve daha önce yıkanan caddeleri dezenfekte ediyor.

Çayırova Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağı nedeni ile boş kalan caddelerde dezenfekte çalışmaları yapıyor.
Çayırova Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ile boş kalan ve daha önce yıkanan caddeleri dezenfekte ediyor. Vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün yayılmasına engel olmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekipleri, ilçede bulunan 24 caddeyi hummalı bir çalışma ile dezenfekte ediyor. Çayırova’yı mahalle mahalle yıkayan ekiplerin caddelerde sabahın erken saatlerinde başladığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 3 kez yıkanan caddelerin, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ile boş kalması üzerine rahat bir çalışma ortamı bulan ekipler, kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedefliyor.
Virüsle mücadele kapsamında 7 gün 24 saat çalışan ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı olanları her gün, cadde ve sokakları belirli bir plan dahilinde dezenfekte çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:19
Öğle
13:06
İkindi
16:47
Akşam
19:43
Yatsı
21:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Erdem Eczanesi
Derince
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Yalın Eczanesi
Golcuk
Cankatar Eczanesi
Darica
Elif Eczanesi
Izmit
Aydın Eczanesi
Izmit
Yıldız Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İzmit’te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet dağıttı

İzmit’te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet dağıttı

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.