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Çayırova’da eczaneler ve sağlık ocakları dezenfekte ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 31.03.2020 12:05 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele kapsamında Çayırova Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan eczane ve Aile Sağlık Merkezleri’nde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Çayırova Belediyesi ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlarca yoğun bir şekilde kullanılan alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında Çayırova Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan eczane ve Aile Sağlık Merkezleri’nde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Çayırova Belediyesi ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlarca yoğun bir şekilde kullanılan alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak eczanelerde ve Aile Sağlık Merkezleri’nde de uygulamalarına devam etti. Korona virüsü engelleyecek özel bir solüsyon kullanan ekipler, yaptıkları dezenfekte çalışmalarını her gün aynı noktalara tekrar uygulayarak virüs tehdidini ortadan kaldırarak vatandaşların sağlığını koruma adına çalışmalarını sürdürüyor.
Eczanelerin ve Aile Sağlık Merkezleri’nin tümünde dezenfekte uygulamasını her gün gerçekleştiren Çayırova Belediyesi, ilçede hizmet veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.

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