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Çayırova’da üniversiteye hazırlık kursları başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.10.2020 16:08 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi bünyesinde açılan üniversiteye hazırlık kurslarında eğitimler başladı.Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi’nde üniversiteye hazırlık kursları başladı.

Çayırova’da üniversiteye hazırlık kursları başladı

Çayırova Belediyesi bünyesinde açılan üniversiteye hazırlık kurslarında eğitimler başladı.
Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi’nde üniversiteye hazırlık kursları başladı. Tecrübeli eğitimcilerin görev yaptığı Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde faaliyet gösteren kursta 137’si 12. sınıf ve 78’i mezun olmak üzere toplam 215 öğrenci üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Deneyimli öğretmenlerin programları dâhilinde hafta içi her gün kursa katılan öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında başarılı olmaları ve çok iyi bir üniversiteyi tercih etmeleri için yoğun çalışma yapılıyor. Her geçen yıl başarı grafiğini artıran Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi’nden geçtiğimiz yıl kursa hazırlanan 75 öğrenci üniversiteyi kazandı. Ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda bu yıl da önemli başarı elde edilmesi hedefleniyor.

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