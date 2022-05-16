ÇAYKUR 2022 yılı birinci sürgün yaş çay alımlarına başladı

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) havaların ısınması ve yaş çayın belli hasat olgunluğuna ulaşmasının ardından 2022 yılı ilk sürgün alımlarına başladı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Genel Müdür Yardımcıları Zeki Karaoğlu ve Erdinç Hatinoğlu ile Pazar ilçesi Telatar mevkisindeki bahçeye girerek üreticilerle yaş çay topladı. Alim ve beraberindekiler, Alihan Telatar ve ailesiyle yaş çay sezonunu pasta keserek kutladı.

Ardından Pazar Kirazlık çay alım yerine geçen Alim, yaş çay hasadını inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Alim, burada gazetecilere, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin çay üreticisi olduğunu, hasada uygun hale gelen bölgelerde yaş çay alımlarının başladığını söyledi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğüne bağlı 47 fabrikanın bugün itibarıyla alım için hazır halde olduğunu ifade eden Alim, yaş çay sezonunda birçok iş kolunun aktif hale geldiğini aktardı.

Alim, geçen yıl Doğu Karadeniz'de 17 Mayıs'ta başlayıp 24 Ekim'de sona eren yaş çay alım sezonunda ÇAYKUR'un, 860 bin 384 ton ile kurulduğu günden itibaren en yüksek alımını gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Çayın kalitesinin çok iyi olduğuna işaret eden Alim, şöyle konuştu:

"Hava şartları çok iyi. Artvin ilinde, Pazar ve İyidere ilçelerinde çay toplayanlar var. Çayın üzerine karın fazla kalması toprağı havalandırmış olmasından dolayı bu yıl kaliteli, temiz bir çay hasadı olacağını düşünüyoruz. Bugün itibarıyla kampanya açıldı. Dekara 600 kilogram kota belirledik. Taze kaliteli çay üretebilmek için 'Kampanya 1, çaylığa gir.' mantığı ile bugünden itibaren hasada başlamalarını istiyoruz."

Alim, her yaşta üreticinin çaylığa girmesini istediklerini kaydederek, "Bu nedenle beyaz çay olarak adlandırdığımız çay filizinin kilogramını 1000 lira yaptık. Bu anlamda üreticilerimizin daha farklı hevesle bahçeye girip ürününü bize teslim edeceklerine inanıyorum." dedi.

