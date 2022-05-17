ÇAYKUR, 2022 yılı kampanyasının ilk gününde 13 ton yaş çay aldı

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) havaların ısınması ve yaş çayın belli hasat olgunluğuna ulaşmasının ardından dün başlattığı 2022 yılı kampanyasının ilk gününde 13 ton yaş çay aldı.

Yaş çay alım kampanyasının başlaması dolayısıyla Ziraat Botanik Çay Bahçesi'nde bir araya gelen Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, çay topladı.

Vali Çeber, burada yaptığı açıklamada, ÇAYKUR, özel sektör sanayicileri ve üreticilerin yaptığı hazırlıklarla salgın döneminin ardından çok verimli bir çay sezonuna girildiğini söyledi.

Sanayi kesimi ve bahçelerde çalışan izinsiz yabancı işçilere karşı her yıl çalışma yürüttüklerini belirten Çeber, "Çay sezonu buranın nüfusunun 3-4 misli arttığı, tatilcilerin ve izin alanların geldiği, turizm sezonuyla kesişen bir sezondur. Üreticilerimizi uygun yöntemlerle uyarıyoruz ve denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Çok fazla yazdığımız ceza ve adli işlemler var. Bunu çok fazla yapmak istemiyoruz. Güvenlik anlamında her türlü tedbiri aldık." diye konuştu.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise özel sektörün bölge için değerli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Umarım özel sektör ÇAYKUR'un taban fiyatı üzerinden alımlarını yapar ve kota ve kontenjan sorununun ortadan kalkmasını sağlar. Burada üretici olarak bize düşen önemli görev, en yüksek işçilik ücretini ödüyoruz. İşçilik ücretinin cebimizde kalması için çayı kendimizin toplaması gerekli. Çayın kampanyadaki sürecini 5-10 günde değil, 30 günlere yayabilirsek kontenjan ve kota problemlerini ortadan kaldırmış olacağız.

- "Biz alabileceğimiz çayın tamamını almaya kararlıyız"

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ise kaliteli yaş çay alımı ve kaliteli çay üretimi için her yıl olduğu gibi çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Geçen yıl 860 bin tonun üzerinde yaş çay alımıyla tarihi rekor kırdıklarına dikkati çeken Alim, şöyle devam etti:

"Biz üreticimizin yanındayız. Üreticilerin erkenden bahçeye girmesini istiyoruz. Alabileceğimiz ne kadar çay varsa tamamını almaya kararlıyız. Bu anlamda sıkıntı yok ama bahçeye erken girmekte fayda var. Biz alabileceğimiz çayın tamamını almaya kararlıyız. 850 olur, 950 olur, alabileceğimiz çayın tamamını alacağız. Çayın 3-4 günde bitme şansı yok. ÇAYKUR'un 47, özel sektörün 150'ye yakın fabrikası 3 günle çalışmaz. Böyle sanayi olmaz. Ne kadar taze toplarsak o kadar kaliteli üreteceğiz. Tüm Türkiye olduğu gibi 110 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatı gerçekleştirirken çay kaliteli ise almak istiyorlar. Hedefimiz ülkemizde olduğu gibi tüm dünyaya sağlıklı daha fazla çay içirebilmek."

Alim, ilk gün alımlarının gerçekleştiğini de kaydederek, "Kemalpaşa, Hopa ve Pazar gibi yerlerden 13 ton çay alımı yapıldı. Bugün daha fazla olacağını düşünüyoruz." dedi.

