ÇAYKUR, çay satış mağazalarının 8'incisini Diyarbakır'da açtı

DİYARBAKIR (AA) - ÇAYKUR, doğal ve sağlıklı çay çeşitlerini tüketicilerin beğenisine sunmak amacıyla oluşturduğu çay satış mağazalarının sekizincisini Diyarbakır'da açtı.

Merkez Bağlar ilçesindeki satış mağazasının açılış töreninde, halk oyunları ve horon gösterisi yapıldı.

Vali Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, çayın, muhabbetlerin demi ve dostlukların mayası olduğunu söyledi.

Çayın, yoğun olarak tüketilen bir içecek olduğunu belirten Karaloğlu, şöyle dedi:

"Rize çayı dünyada üzerine kar yağan tek çaydır. Bunun ne önemi var? Rize çayı, üzerine kar yağdığı için haşereyle mücadele edilmeden dünyada üretilen tek çay. Diğer çay üreten ülkelerde maalesef 30-40 haşereye karşı kimyasal, ilaçlı mücadele yapılıyor. Bu ilaçlar çayda kalıntı olarak kaldığı için, içtiğimiz çaylarda sağlığımıza zarar verecek kimyasal kalıntı olma riski var. İthal çaylara maalesef başka kimyasallar da katılıyor. Çayı sıcak suya attığında kıpkırmızı bir boya ortaya çıkıyor ama o çay değil, başka bir şey. Rize çayını demlemek için en az 20 dakika beklemeniz lazım. Çünkü doğal bir çay. İçerisinde herhangi bir kimyasal yok."

Rize Valisi Kemal Çeber ise sahabeler ve peygamberler diyarı Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ÇAYKUR'un açtığı mağaza ile güzel bir hizmete tanıklık ettiklerini ifade eden Çeber, "Türkiye toplam çay üretiminde dünyada 5'inci sırada. Rize, Türkiye çayının yüzde 72'sini üretiyor. Kişi başı çay tüketiminde dünya lideriyiz. En çok çay içen milletiz. ÇAYKUR'umuz ve özel sektörümüz yöremizin damak tadına yakışacak şekilde yeni çay reçeteleri üzerinde çalışıyor. İçtiğiniz her bardak çayda biraz Rize tadı alıyordunuz ama bu mağaza ile beraber bu çok daha artacak." diye konuştu.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim de çayın Türkiye'de çok fazla tüketildiğine dikkati çekti.

Mağazalarında birçok çeşit çayın bulunduğunu kaydeden Alim, mağazanın açılmasında katkı sunanlara teşekkür etti.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de açılışta bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, mağazayı gezerek incelemede bulundu.

Açılışa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, oda ve borsa başkanları ile vatandaşlar katıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz