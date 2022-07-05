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ÇAYKUR ikinci sürgün kotasını dekara 550 kilogram olarak belirledi

05.07.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇAYKUR ikinci sürgün kotasını dekara 550 kilogram olarak belirledi

RİZE (AA) - ÇAYKUR, ikinci sürgün döneminde dekar başına 550 kilogram yaş çay alacak.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının, bugün itibarıyla başladığı belirtildi.

Bütün fabrikalarda yaş çay alımı öncesi hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, dekara 550 kilogram alım kotası uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, ikinci sürgün kampanya döneminde üreticilerin hasat olgunluğuna ulaşan çaylarını bekletmeden bir an evvel toplamalarının menfaatlerine olacağı kaydedildi.​​​​​​​

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