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Çaykur Rizespor 1-2 Gazişehir Gaziantep

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 22.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

Gazişehir Gaziantep, namağlup Rizespor'u deplasmanda yenerek yükselişini sürdürdü.

Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak formunu devam ettirdi.

Gazişehir, 12. dakikada Muhammet Demir ve 16. dakikada Patrick Twumasi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Ev sahibi takımın golü ise oyuna 63’te giren Samudio ile 65. dakikada geldi. Maçın geride kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmazken, Gazişehir Gaziantep 5 hafta sonunda 10 puana yükseldi. Ev sahibi takım ise 8 puanla haftayı tamamladı. Rizespor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Gazişehir ise Göztepe'yi sahasında ağırlayacak.

NESLİCAN TAY UNUTULMADI

Çaykur Rizespor takımı sahaya, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Neslican Tay için "Umudun ışığı Neslican ruhun şad olsun" yazılı pankart ile çıktı. İki takım taraftarları karşılaşmayı birlikte izlerken, misafir takım tribününde maçı bir kişinin izlemesi dikkat çekti.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

12. dakikada Güray'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Junior Morais'in, yerden uzak direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir'in kayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
16. dakikada Papy Djilobodji'nin havadan uzun pası ile sağ kanatta topla buluşan Patrick Twumasi, ceza sahasına girerken sağ ayağı ile dar açıdan yaptığı vuruşla takımı adına farkı ikiye çıkaran golü attı. 0-2
29. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Aminu Umar'ın ortasına Mohamed Abarhoun'un yaptığı kafa vuruşunda top kalenin hemen üzerinden auta çıktı.
41. dakikada ceza sahası sol çaprazının gerisinde topla buluşan Twumasi'nin sağ ayağı yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

52. dakikada davunma arkasına havadan gönderilen topa hareketlenen Güray Vural, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.
66. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Fernando Boldrin'in penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Marko Scepovic, topu kafa ile takım arkadaşı Aminu Umar'a gönderdi. Aminu penaltı noktası üzerinde dönerek vuruşunu yapmak isterken meşin yuvarlak savunmanın araya girmesi ile Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-2
76. dakikada kullanılan serbest vuruşta Mykola Morozyuk ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Braian Samudio kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. Ancak hakem Serkan Tokat, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

ÇAYKUR RİZESPOR 1-2 GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Serkan Tokat xxx, Candaş Elbil xxx, Bilal Gölen xxx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Abarhoun xx, Morozyuk xx, Melnjak xx, Chatziisaias xx, Boldrin xxx, Vetrih x (Samudio dk. 62 xx), Attamah xx, Umar xx, Nil de Pauw x (Sasse dk. 45 x), Scepovic x (Oğulcan dk. 82 ?)
Yedekler: Tarık, Burak, Orhan, Atakan, Barış, Abdullah, Oğuz Kağan
Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gazişehir Gaziantep FK: Günay xxx, Armel Kana xx, Papy xxx, Oğuz xxx, Morais xx, Diarra xx (Raman dk. 68 x), Tetteh xxx, Tosca xxx, Twumasi xxx, Güray x (Kenan dk. 84 ?), Muhammet xx (Pawel Olkowski dk. 79 x)
Yedekler: Lodygin, Ulaş, Kubilay, Mehmet Erdem, Furkan, Nogueira
Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Muhammet (dk. 12), Twumasi (dk. 16) (Gazişehir Gaziantep FK), Samudio (dk. 66) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Sasse, Attamah (Çaykur Rizespor), Diarra, Oğuz (Gazişehir Gaziantep FK)

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