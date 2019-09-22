Çaykur Rizespor 1-2 Gazişehir Gaziantep

Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak formunu devam ettirdi.

Gazişehir, 12. dakikada Muhammet Demir ve 16. dakikada Patrick Twumasi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Ev sahibi takımın golü ise oyuna 63’te giren Samudio ile 65. dakikada geldi. Maçın geride kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmazken, Gazişehir Gaziantep 5 hafta sonunda 10 puana yükseldi. Ev sahibi takım ise 8 puanla haftayı tamamladı. Rizespor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Gazişehir ise Göztepe'yi sahasında ağırlayacak.

NESLİCAN TAY UNUTULMADI

Çaykur Rizespor takımı sahaya, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Neslican Tay için "Umudun ışığı Neslican ruhun şad olsun" yazılı pankart ile çıktı. İki takım taraftarları karşılaşmayı birlikte izlerken, misafir takım tribününde maçı bir kişinin izlemesi dikkat çekti.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

12. dakikada Güray'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Junior Morais'in, yerden uzak direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir'in kayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

16. dakikada Papy Djilobodji'nin havadan uzun pası ile sağ kanatta topla buluşan Patrick Twumasi, ceza sahasına girerken sağ ayağı ile dar açıdan yaptığı vuruşla takımı adına farkı ikiye çıkaran golü attı. 0-2

29. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Aminu Umar'ın ortasına Mohamed Abarhoun'un yaptığı kafa vuruşunda top kalenin hemen üzerinden auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası sol çaprazının gerisinde topla buluşan Twumasi'nin sağ ayağı yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.