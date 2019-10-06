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Çaykur Rizespor 1 - 2 Trabzonspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.10.2019 21:02 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yendi. Trabzonspor'a Karadeniz derbisinde galibiyeti Sörloth ve Nwakaeme'nin golleri getirirken, Rize'nin tek sayısını Melnjak kaydetti.

Süper Lig'in 7. haftasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşılaştı. Maça iyi başlayan Rizespor 23. dakikada Melnjak'ın müthiş golüyle 1-0 öne geçti.

40'ta Samudio'nun şutu az farkla yandan auta giderken, ilk yarının son dakikasında Nwakaeme'nin vuruşunu Gökhan Akkan nefis çıkardı ve devre 1-0 sona erdi.

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İkinci yarıya Trabzonspor etkili başladı. 73'te Sturridge'in ortasında savunmanın arkasına sarkan Sörloth güzel bir kafa vuruşuyla durumu 1-1'e getirdi.

Dakikalar 90'ı gösterdiğinde sahneye çıkan Nwakaeme attığı golle Trabzonspor'a 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 12 yaparken, Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
BİZE HERYER TRABZON
rizesporun yalnışı trabzonsporu değil fenerbahçeyi abisi olarak görmesidir.
rizenin bariz penaltısı verilmedi yazık
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