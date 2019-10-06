Çaykur Rizespor 1 - 2 Trabzonspor

Süper Lig'in 7. haftasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşılaştı. Maça iyi başlayan Rizespor 23. dakikada Melnjak'ın müthiş golüyle 1-0 öne geçti.

40'ta Samudio'nun şutu az farkla yandan auta giderken, ilk yarının son dakikasında Nwakaeme'nin vuruşunu Gökhan Akkan nefis çıkardı ve devre 1-0 sona erdi.

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İkinci yarıya Trabzonspor etkili başladı. 73'te Sturridge'in ortasında savunmanın arkasına sarkan Sörloth güzel bir kafa vuruşuyla durumu 1-1'e getirdi.

Dakikalar 90'ı gösterdiğinde sahneye çıkan Nwakaeme attığı golle Trabzonspor'a 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 12 yaparken, Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı.





