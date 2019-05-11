Çaykur Rizespor 2 - 3 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşılaştı. Maça iki takım da açık bir futbolla golü düşünerek başladı. 9. dakikada Donk'un pasına hareketlenen Onyekuru sol çaprazdan topu ceza sahasına çıkardı, Feghouli bekletmeden vurdu ve attığı güzel golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

16'da Diagne'nin indirdiği topta Onyekuru kaleciyle karşı karşıya kalmak istedi ancak savunma müdahale etti. 2 dakika sonra ise Aminu'nun ara pasında Muslera ile karşı karşıya kalan Melnjak şutunu çekti ancak Marcao mutlak gole engel oldu.

Rizespor akın akın Galatasaray kalesine gelmeye başladı. 28. dakikada Aminu Umar'ın sert şutu auta giderken, 31'de ise serbest vuruşu kullanan Moroziuk'un şutu direkten döndü. Kontra ataklarla etkili olmak isteyen Galatasaray, Rize savunmasının hatasında ikinci gole yaklaştı ancak Ndiaye'nin vuruşu dışarı gitti.

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Dakikalar 35'i gösterdiğinde Çaykur Rizespor 3'e 1 pozisyonda golü kaçırırken, dönen topta ise Diagne karşı karşıya durumdayken kaleciyi çalımlamak isteyince açısını kaybetti ve mutlak bir fırsattan yararlanamadı. 37'de VAR incelemesi sonrası Marcao'nun yerde kaldığı pozisyon için penaltı kararı verildi. Atışı kullanan Diagne topu direğe nişanladı. Senegalli yıldız, kimseye dokunmayan topa tekrar müdahale edince hakem topu Çaykur Rizespor'a verdi.