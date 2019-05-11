Çaykur Rizespor 2 - 3 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşılaştı. Maça iki takım da açık bir futbolla golü düşünerek başladı. 9. dakikada Donk'un pasına hareketlenen Onyekuru sol çaprazdan topu ceza sahasına çıkardı, Feghouli bekletmeden vurdu ve attığı güzel golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
16'da Diagne'nin indirdiği topta Onyekuru kaleciyle karşı karşıya kalmak istedi ancak savunma müdahale etti. 2 dakika sonra ise Aminu'nun ara pasında Muslera ile karşı karşıya kalan Melnjak şutunu çekti ancak Marcao mutlak gole engel oldu.
Rizespor akın akın Galatasaray kalesine gelmeye başladı. 28. dakikada Aminu Umar'ın sert şutu auta giderken, 31'de ise serbest vuruşu kullanan Moroziuk'un şutu direkten döndü. Kontra ataklarla etkili olmak isteyen Galatasaray, Rize savunmasının hatasında ikinci gole yaklaştı ancak Ndiaye'nin vuruşu dışarı gitti.
Dakikalar 35'i gösterdiğinde Çaykur Rizespor 3'e 1 pozisyonda golü kaçırırken, dönen topta ise Diagne karşı karşıya durumdayken kaleciyi çalımlamak isteyince açısını kaybetti ve mutlak bir fırsattan yararlanamadı. 37'de VAR incelemesi sonrası Marcao'nun yerde kaldığı pozisyon için penaltı kararı verildi. Atışı kullanan Diagne topu direğe nişanladı. Senegalli yıldız, kimseye dokunmayan topa tekrar müdahale edince hakem topu Çaykur Rizespor'a verdi.
DEVRENİN SONUNDA ORTALIK KARIŞTI
İlk yarıda normal sürenin son dakikasında ceza sahası önünde topla buluşan Muriqi, şık çalımları sonrası düzgün bir vuruşla golü atarak durumu 1-1'e getirdi. 45+4'teki pozisyonda iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Galatasaray'dan Donk, Rizespor'dan ise Azubuike ve Boldrin sarı kart gördü ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci devreye iki takım da kontrollü başladı. 57'de Feghouli'nin ortasına Diagne dokunamazken, 1 dakika sonra ise Aminu'nun pasında top Muriqi'nin önünden geçti ve Muslera'da kaldı. Gol için bastıran Galatasaray'da önce Mariano ardından Diagne kaleyi yokladı ancak Rizespor kalecisi Gökhan şık kurtarışlarla geçit vermedi.
EMRE AKBABA'NIN AYAĞI KIRILDI, RİZESPOR 10 KİŞİ
67'de köşe vuruşunda iyi yükselen Samudio'nun kafasında top direkten döndü. 1 dakika sonra Emre Akbaba'nın yerde kaldığı pozisyonda ayağı kırıldı. Uzun süre duyan oyun sonrası Samudio, Emre Akbaba'nın sakatlandığı pozisyonun ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.
SON SÖZÜ DIAGNE SÖYLEDİ
Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Boldrin'in Muslera'dan dönen şutunu Aminu Umar tamamladı ve Çaykur Rizespor 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti. 90'da Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyona VAR incelemesi sonrası hakem Serkan Çınar 'penaltı' dedi. Diagne bu kez golü atarak skoru 2-2'ye getirdi.
90+7'de Diagne bu kez kafayla topu ağlara göndererek Galatasaray'ın maçı 3-2 kazanmasını sağladı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 66'ya yükseltti.
Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray: 3
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Serkan Çınar, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran (Dk. 90+10 Nakoulma), Umar (Dk. 90+7 Saadane), Samudio, Boldrin (Dk. 83 Abdullah Durak), Muric
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Dk. 62 Emre Akbaba, Dk. 74 Muğdat Çelik), Fernando, Feghouli, Ndiaye (Dk. 83 Sinan Gümüş), Onyekuru, Diagne
Goller: Dk. 9 Feghouli, Dk. 90+3 Penaltıdan ve 90+8 Diagne (Galatasaray), Dk. 45 Muric, Dk. 76 Umar (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 73 Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Abarhoun, Dk. 45+4 Azubuike, Dk. 45+4 Boldrin, Dk. 55 Moroziuk, Dk. 90 Musa Çağıran (Çaykur Rizespor), Dk. 45+4 Donk (Galatasaray)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
9. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun yerden pasında, Feghouli ceza sahasında plase bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 0-1
12. dakikada ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan Onyekuru'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
18. dakikada Boldrin'in ara pasında defansın arkasına sarkan Melnjak'ın ceza sahası içinde sert şutunda, defansa çarpan top az farkla kornere gitti.
31. dakikada Moroziuk'un yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top üst direkten oyun alanına döndü.
35. dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Diagne, kaleci Gökhan Akkan'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Sağ çaprazda açısı daralan Diagne'nin vuruşunda araya giren Awaziem, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
39. dakikada Galatasaray, Diagne ile penaltıdan yararlanamadı. Marcao'nun ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından VAR'da pozisyonu yeniden inceleyen hakem Serkan Çınar, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağa Diagne bir kez daha müdahale edince Serkan Çınar, endirekt serbest vuruşa hükmetti.
45. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Boldrin ile verkaç yapan Muric'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top, kaleci Muslera'nın solundan filelerle buluştu: 1-1
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
63. dakikada Feghouli'nin sağdan ceza sahasına yerden pasında Mariano'nun gelişine sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yumrukları ile çeldi.
64. dakikada orta sahada aldığı topla ilerleyen Diagne'nin ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
67. dakikada ev sahibi ekip, maçta ikinci kez direğe takıldı. Kazanılan köşe atışında Boldrin'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top auta çıktı.
70. dakikada Samudio'nun müdahalesiyle Emre Akbaba yerde kaldı. Emre Akbaba, sahada yapılan ilk müdahalenin sağ ayağında kırık şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü. Her iki takım oyuncuları saha içerisinde gözyaşlarını tutamadı.
73. dakikada Çaykur Rizespor sahada 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Serkan Çınar, Emre Akbaba'nın hastaneye götürülmesinin ardından VAR sisteminden pozisyonu yeniden izledi ve Samudio'ya direkt kırmızı kart gösterdi.
76. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Muric'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in vuruşunda, kaleci Muslera yatarak topu çeldi. Umar, dönen topu filelere yolladı: 2-1
90+1. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onyekuru'nun ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Serkan Çınar, penaltıya hükmetti. 90+3'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2
90+8. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Feghouli'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında Diagne topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-3
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, ligde son oynadığı Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 31. haftasında 2-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde mecburi değişikliğe gitti. Terim, Çaykur Rizespor maçına Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Feghouli, Ndiaye, Fernando, Onyekuru, Diagne'den oluşan ilk 11'i sahaya sürdü. Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Belhanda'nın yerine Ndiaye görev yaptı.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Çaykur Rizespor ve Galatasaray taraftarları, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray'a ayrılan 783 biletin tamamı satılırken, ev sahibi ekibe 13 bin 100 taraftar destek verdi. Çaykur Didi Stadı'nın tribünlerini dolduran her iki takım taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destekledi.
ÇAYKUR RİZESPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Yeşil-mavili ekipte teknik direktör Okan Buruk, geçen haftaki MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Buruk, müsabakaya Gökhan Akkan, Boldrin, Umar, Awaziem, Moroziuk, Samudio, Abarhoun, Musa Çağıran, Azubuike, Melnjak ve Muric ilk 11'ini çıkardı. Genç teknik adam, MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen Mustafa Saymak'ın yerine Umar'a forma verdi. Sakatlıktan yeni çıkan takım kaptanı Aatıf Chahechouhe, müsabaka kadrosunda yer buldu. Maçtan önce Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, statta takımın sembolü olan atmaca uçurdu.
21 YAŞ ALTI MAÇINI GALATASARAY FARKLI KAZANDI
21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını sarı-kırmızılı ekip farklı kazandı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan 32. hafta maçı, Galatasaray'ın 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
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