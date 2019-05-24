Trabzonspor kazandı ama yetmedi

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 63 puanla sezonu 4. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı elde etti. Çaykur Rizespor ise sezonu 41 puanla noktaladı.

Rizespor, 16. dakikada Fernando Boldrin'in golüyle öne geçti. Trabzonspor, bu gole 20. dakikada Hugo Rodallega ile cevap verdi ve skoru eşitledi. 23. dakikada Dario Melnjak'ın kendi kalesine attığı golle Trabzonspor öne geçti. 43. dakikada Abdülkadir Ömür, ilk yarının skorunu belirledi.

53. dakikada Saadane'nin sağ taraftan ortasında Vedat Muriç'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından auta çıktı. 55. dakikada Samudio'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Umar'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi. 64. dakikada ceza sahası yayı üzerinden Boldrin'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı. 65. dakikada Samudio'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Vedat Muriç'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağındaki direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-3 72. dakikada Pereira'nın pasında toplu buluşan Rodallega'nın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi. 78. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban'ın vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 79. dakikada Vedat Muriç'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa Saymak'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Abdulkadir Ömür uzaklaştırdı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında ligde son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının 11'ine göre iki değişiklik yaptı. Buruk, Mohamed Abarhoun ve Aminu Umar'u bu maçta kulübede oturturken, bu oyuncuların yerine Samudio ile Musa'ya ilk 11'de forma şansı tanıdı.

BURUK’UN VEDA MAÇI

Çaykur Rizespor’da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçıyla birlikte yeşil-mavili kulübün başında son kez yer alacak. Süper Lig’in 7’nci haftasındaki Fenerbahçe maçıyla Çaykur Rizespor’daki görevine başlayan Buruk, yeşil-mavili takımla çıktığı 27 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıp 38 puan topladı.

KARAMAN KAZANAN 11’İ KORUDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasının 11'ini korudu. Karaman, Çaykur Rizespor karşısında da aynı 11 ile sahaya çıktı.

2 İSİM VEDA EDİYOR

Trabzonspor’da sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan ve şuana kadar yönetimin sözleşme yenilemediği oyuncular Luis Ibanez ve Hugo Rodallega, Çaykur Rizespor maçıyla bordo-mavili formaya veda edecek. Bu iki oyuncu arasında Hugo Rodallega Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilk 11’de başlarken, Ibanez ise yedek kulübesinde yer aldı.

OLCAY KADRODA YER ALMADI

Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek bir başka isim olan ve Çaykur Rizespor maçının 20 kişilik kadrosunda boşluk olmasına rağmen yer almayan Olcay Şahan ise sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Deneyimli futbolcu, yayınladığı mesajda, "Geldiğim ilk günden bu güne Trabzonspor formasını onur v gururla taşıdım. Süre aldığım her dakika büyük Trabzonspor taraftarını mutu etmek için terimin son damlasına kadar savaştım. Feda olması gerektiğinde feda deyip elimden geleni yaptım. Beni iyi günde kötü günde destekleyen, yanımda olan bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın" ifadelerini kullandı.