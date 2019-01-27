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Çaykur Rizespor 3 - 1 Akhisarspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.01.2019 15:53 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor evinde Akhisarspor'u 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Rize'ye galibiyeti Melnjak, Muriqi ve Nakoulma getirirken, Akhisar'ın tek sayısı Cocalic'ten geldi. Akhisar'da 14'te golü atan Cocalic, 20. dakikada kırmızı kart gördü.

Çaykur Rizespor 3 - 1 Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında düşme potasında bulunan iki takım Çaykur Rizespor ile Akhisarspor karşılaştı. Maça etkili başlayan konuk ekip, 14. dakikada yeni transferi Cocalic'in golüyle 1-0 öne geçti. Cocalic, 6 dakika sonra direkt kırmızı kart görerek Akhisarspor'u sahada 10 kişi bıraktı.

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Rizespor, 41'de Vedat Muriqi ile golü buldu ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi ve ilk yarı tek golle sona erdi.

İkinci yarıda rakibinin 10 kişi olmasını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, 70'te yeni transferi Melnjak ve 72'de Vedat Muriqi'nin golleriyle 2 dakikada 2-1 öne geçti. Maçta son sözü Rizespor'un bir diğer yeni transferi Nakoulma söyledi ve Çaykur Rizespor sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 18'e yükseltirken, Akhisarspor ise 17 puanda kaldı. Çaykur Rizespor'un galibiyeti sonra Fenerbahçe ligde 17. sıraya düştü.

ÇAYKUR RİZESPOR 3 - 1 AKHİSARSPOR

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Moroziuk, Saadane, Abarhoun, Mehmet Uslu (Dk. 46 Melnjak), Abdullah Durak (Dk. 46 Nakoulma), Petrucci, Chahechouhe (Dk. 81 Awaziem), Umar, Samudio, Muric
AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Güray Vural, Serginho, Sissoko, Regattin (Dk. 60 Vrsajevic), Manu (Dk. 51 Rotman), Josue (Dk. 75 Onur Ayık), Cikalleshi

GOLLER: Dk. 15 Cocalic (Akhisarspor), Dk. 70 Melnjak, Dk. 72 Muric, Dk. 82 Nakoulma (Çaykur Rizespor)
KIRMIZI KART: Dk.19 Cocalic (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Dk. 45 Abarhoun, Dk. 77 Samudio (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Caner Osmanpaşa (Akhisarspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 15: Akhisarspor, kazandığı köşe vuruşu sonrasında golü buldu. Korneri kullanan Josue'nin sağdan ceza sahasına ortasında Cocalic'in kafa vuruşunda, Moroziuk'a çarpan top filelere gitti: 0-1
DAKİKA 16: Konuk ekip önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Akhisarspor'un hızlı gelişen atağında, Manu'nun ceza sahasına pasında Josue, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Josue pozisyonda yavaş davranınca Umar son anda meşin yuvarlağa müdahale ederek takımının kalesinde ikinci golü görmesini engelledi.
DAKİKA 17: Regattin'in sağdan ceza sahasına ortasında Cikalleshi'nin gelişine şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
DAKİKA 20: Akhisarspor 10 kişi kaldı. Konuk ekibin yarı alanının ortalarındaki bir pozisyonda Samudio, Cocalic'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu inceledi. Suat Arslanboğa, Cocalic'e direkt kırmızı kart gösterdi.
DAKİKA 39: Chahechouhe'nun soldan ceza sahasına ortasında Abdullah Durak'ın gelişine vuruşunda, son anda araya giren Akhisarspor defansı topu kornere çeldi.
DAKİKA 43: Akhisarspor defansının gelişigüzel uzaklaştırdığı topu önünde bulan Manu'nun ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak meşin yuvarlağı çeldi.
DAKİKA 45+1: Kazanılan serbest atış sonrası Josue'nin ceza sahasına ortasında kaleci Gökhan Akkan topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topu filelere göndermek isteyen Manu'nun vuruşunda, Muric son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 49: Maçın hakemi Suat Arslanboğa, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ı yoğun itirazları nedeniyle tribüne gönderdi.
DAKİKA 58: Kazanılan kornerde Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Muric topa kafayı vurdu. Kaleci Fatih Öztürk son anda parmaklarının ucuyla topu çeldi.
DAKİKA 67: Muric'in pasında ceza sahası dışındaki Petrucci'nin gelişine şutunda, kaleci Fatih Öztürk yatarak topu kontrol etti.
DAKİKA 70: Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Samudio'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka bölümdeki Melnjak'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gitti: 1-1
DAKİKA 72: Ev sahibi ekip öne geçti. Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Nakoulma'nın kafayla müdahale ettiği topu önünde bulan Muric'in altıpas içerisinde bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1
DAKİKA 74: Samudio'nun ara pasında ceza sahasında Umar, kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. Umar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.
DAKİKA 82: Çaykur Rizespor, skoru 3-1'e getirdi. Umar'ın ara pasında ceza sahası içerisine giren Nakoulma, topu düzelttikten sonra plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Prejuce Nakoulma Dario Melnjak Vedat Muriqi Edin Cocalic

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