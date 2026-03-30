Çaykur Rizespor'a veda: Samet Akaydın geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu

A Milli Takım ve Çaykur Rizespor'un deneyimli stoperi Samet Akaydın, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun İstanbul ekibi Başakşehir ile transferde büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.

O DA SICAK BAKIYOR

Rizespor'da kontrat uzatma teklifini kabul etmeyen Samet Akaydın, menajeri aracılığıyla Başakşehir’e önerildi. İstanbul temsilcisinin de tecrübeli savunmacının transferine olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Futbolcunun durumunun sezon sonu kesinlik kazanması bekleniyor.

MONTELLA'NIN VAZGEÇİLMEZİ

2024-25 sezonunun devre arasında Çaykur Rizespor’a katılan Samet Akaydın, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından ilk 11’de görev almaya devam ediyor. Tecrübeli stoper, son olarak Romanya’yı 1-0 mağlup ettiğimiz FIFA 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında 90 dakika sahada kaldı.

SAMET AKAYDIN PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig’de 24 maça çıkan Samet Akaydın, 3 gol ve 1 asistlik dikkat çekici bir skor katkısı sağladı. Savunmadaki liderliği ve hücumdaki etkisiyle hem kulüp hem de milli takımda önemli bir isim olarak öne çıkıyor.