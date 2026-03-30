SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir

Çaykur Rizespor'a veda: Samet Akaydın geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu

A Milli Takım ve Çaykur Rizespor'un tecrübeli stoperi Samet Akaydın için sürpriz bir iddia gündemde. Takımdan ayrılması beklenen Akaydın'ın yeni sezonda İstanbul'a geri dönmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

A Milli Takım ve Çaykur Rizespor'un deneyimli stoperi Samet Akaydın, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun İstanbul ekibi Başakşehir ile transferde büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.

O DA SICAK BAKIYOR

Rizespor'da kontrat uzatma teklifini kabul etmeyen Samet Akaydın, menajeri aracılığıyla Başakşehir’e önerildi. İstanbul temsilcisinin de tecrübeli savunmacının transferine olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Futbolcunun durumunun sezon sonu kesinlik kazanması bekleniyor.

MONTELLA'NIN VAZGEÇİLMEZİ

2024-25 sezonunun devre arasında Çaykur Rizespor’a katılan Samet Akaydın, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından ilk 11’de görev almaya devam ediyor. Tecrübeli stoper, son olarak Romanya’yı 1-0 mağlup ettiğimiz FIFA 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında 90 dakika sahada kaldı.

SAMET AKAYDIN PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig’de 24 maça çıkan Samet Akaydın, 3 gol ve 1 asistlik dikkat çekici bir skor katkısı sağladı. Savunmadaki liderliği ve hücumdaki etkisiyle hem kulüp hem de milli takımda önemli bir isim olarak öne çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
transfer Çaykur Rizespor Başakşehir son dakika samet akaydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

Trump "Vurmayacağız" demişti, İsrail dinlemedi! Tahran karanlığa gömüldü

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Spordan paylaştı! Hayranlarından beğeni yağdı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.