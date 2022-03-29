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Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

29.03.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını, Antalya'da sürdürdü.

Yeşil-mavili kulübün yazılı açıklamasına göre teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Belek'te kamp yapılan otelde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, top kapma ile devam eden antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Ümit milli takımdan dönen Emir Han Topçu ile Cemali Sertel antrenmana katılmazken, Joel Pohjanpalo, Bryan Dabo ve Yannick Bolasie'nin ülkelerinin milli takımlarında bulunduğu bildirildi.

Rize temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına Belek'te devam edecek.

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