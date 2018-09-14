SPOR

Çaykur Rizespor Albert Bunjaki ile görüştükleri iddiasını yalanladı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 14.09.2018 15:23 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, teknik direktörlük konusunda Albert Bunjaki ile görüşme halinde olduklarına yönelik basında çıkan iddiaları yalanladı.

Çaykur Rizespor Albert Bunjaki ile görüştükleri iddiasını yalanladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kosova asıllı İsveçli teknik direktör Albert Bunjaki ile hiçbir temaslarının bulunmadığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bahsi geçen teknik adamla ilgilenmedikleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Bursaspor maçı hazırlıklarına bünyemizde görev yapan başarılı teknik direktör Mehmet Ali Karaca ve ekibi ile devam ekmektedir. Pazar günü Rize'de oynanacak zorlu maçta takımımızın başında kentimizin yetiştirdiği teknik adam Mehmet Ali Karaca yer alacaktır. Taraftarımızın desteğiyle galibiyete ulaşacağımıza inancımız tamdır."

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Çaykur Rizespor Albert Bunjaki

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