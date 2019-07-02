SPOR

Çaykur Rizespor, Atakan Akkaynak ile anlaştı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 02.07.2019 22:05 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor, Atakan Akkaynak ile anlaştı

Çaykur Rizespor, Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Almanya genç milli takımlarında 28'den fazla resmi maça çıkan Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak, satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil-mavili formayı terletecek.

PARTNERMeğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...Meğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...
Rizespor'dan Vedat Muriç açıklamasıRizespor'dan Vedat Muriç açıklaması
Vedat sessizliğini bozdu! Transfer için gün verdiVedat sessizliğini bozdu! Transfer için gün verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Transfer

En Çok Okunan Haberler

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

Fenerbahçe'nin bomba transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin bomba transferi İstanbul'a geldi

Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması

Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Galatasaray'dan çifte bomba! Transferler resmen açıklandı

Galatasaray'dan çifte bomba! Transferler resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Vedat Muriqi'te flaş gelişme! G.Saray ve F.Bahçe...

Vedat Muriqi'te flaş gelişme! G.Saray ve F.Bahçe...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Vedat Muriqi için resmi açıklama!

Vedat Muriqi için resmi açıklama!

Ve açıkladı! İşte Vedat Muriqi'in gönlündeki takım

Ve açıkladı! İşte Vedat Muriqi'in gönlündeki takım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çaykur Rizespor, Atakan Akkaynak ile anlaştı

Çaykur Rizespor'da transfer!

Rizespor cephesinden Vedat Muriç açıklaması

Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması

Vedat Muriqi: 2-3 gün içinde transferle ilgili her şey belli olacak

Vedat sessizliğini bozdu! Transfer için gün verdi

Çaykur Rizespor, Mykola Moroziuk'un bonservisini aldı

Moroziuk'un bonservisini alındı

Hasan Kartal: Muriç'in transferinde para ve futbolcu takasını konuşabiliriz

'Muriç'in transferinde para ve futbolcu takasını konuşabiliriz'

Çaykur Rizespor’dan Vedat Muriç için net tavır: 10 milyon Euro

Vedat Muriç'in transfer bedeli belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.