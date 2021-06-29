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Çaykur Rizespor, Cemali Sertel'i transfer etti

29.06.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Cemali Sertel'i transfer etti

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel'i kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Cemali Sertel'in 1 yıllığına kiralık olarak transferi için Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

"Cemali Sertel, kulübümüze hoş geldin" ifadesi kullanılan açıklamada, futbolcuya başarı dilendi.

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