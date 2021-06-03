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Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal istifa etti

03.06.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal istifasını açıkladı.

2020-21 sezonu 48 puanla 13. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada görevi bırakacağını duyurmuş ve "Rizespor'un başkanlığından da ayrılacağım. Niyetim böyle. Yani bunu söylemek biraz ayıp olur ama yani tahminen 5-6 milyon Euro harcamışımdır Türk futboluna" ifadelerini kullanmıştı.

Kararını netleştiren Hasan Kartal gelecek sezondan itibaren takımda yer almayacağını bildirerek istifasını açıkladı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI

Çaykur Rizespor Kulübü'nde olağanüstü genel kurul kararı alındığı bildirildi. Yeşil Mavili kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının, 19 Haziran Cumartesi günü saat 12.00'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kongrede çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, 26 Haziran Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağının ifade edildiği açıklamada, toplantıda, mali raporların ve 2021 yılı tahmini bütçesinin ele alınacağı, yönetim kurulu, mali raporlar, tahmini bütçe ve denetleme kurulunun ibra edileceği, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu seçimi gerçekleştirileceği kaydedildi.

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Süper Lig
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
feneve az maç satmadı hadi 2le
Yahu artık Türk futboluna mikrop bulaştırmayın.. şanlı FENERBAHÇE'nin ismini ağzına almadan önce abdest alıp iki rekat namaz kıl.. mideniz kanazilasyondan beter oldu.. habire nefret kusuyorsunuz..
fenerin bir taşeronu uzaklaştımı şimdi? gelsin ali koç'a çay getir götür yapsın

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