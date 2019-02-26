SPOR

Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı öncesi Chahechouhe sakatlandı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 26.02.2019 18:04 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor’un 32 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Aatif Chahechouhe sakatlandı. Aatif Chahechouhe'nun Fenerbahçe maçında oynayıp oynayamayacağı yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı öncesi Chahechouhe sakatlandı

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında oynadığı 6 maçın 5’ini kazanan ve 1’ini beraberlikle tamamlayan Çaykur Rizespor’da yakalanan 6 maçlık çıkışta takıma önemli katkı sağlayan Aatif Chahechouhe, sakatlığı nedeniyle bugün yapılan antrenmana katılmadı.

Yeşil mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı ve geride kalan 6 haftalık bölümde tüm maçlarda görev alan Aatif Chahechouhe’nun bugün saat 17.30’da antrenman öncesi planlanan basın toplantısının da sakatlığı nedeniyle iptal edildiği belirtilirken, tecrübeli futbolunun hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alıp almayacağının ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Aaatif Chahechouhe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Oynasın yoksa Chahechouhe’yi ayartmışsınız diyecekler :)
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