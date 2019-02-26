Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı öncesi Chahechouhe sakatlandı

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında oynadığı 6 maçın 5’ini kazanan ve 1’ini beraberlikle tamamlayan Çaykur Rizespor’da yakalanan 6 maçlık çıkışta takıma önemli katkı sağlayan Aatif Chahechouhe, sakatlığı nedeniyle bugün yapılan antrenmana katılmadı.
Yeşil mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı ve geride kalan 6 haftalık bölümde tüm maçlarda görev alan Aatif Chahechouhe’nun bugün saat 17.30’da antrenman öncesi planlanan basın toplantısının da sakatlığı nedeniyle iptal edildiği belirtilirken, tecrübeli futbolunun hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alıp almayacağının ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.
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