Çaykur Rizespor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'da ligin 7'nci haftasında göreve başlayan teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrıldı.

Çaykur Rizespor Kulüp Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptıkları teklife teşekkür eden Buruk'un ailevi nedenlerden dolayı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Çaykur Rizespor, Okan Buruk yönetiminde çıktığı 28 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.

HASAN KARTAL: BEŞİKTAŞ'TA OLMASINI İSTERİM

Konu ile ilgili olarak A Spor'a konuşan Hasan Kartal, Okan Buruk'un Beşiktaş'ta görev yapmasını diledi.

Hasan Kartal, "Okan hocamız biraz ailesine zaman ayırmak, ailesiyle beraber olmak düşüncesi gibi mazeretlerinden dolayı İstanbul'u tercih etti. Ben dilerim ki İstanbul'da iyi takımlarımızda hocalık yapsın. Ben Okan Buruk'un Beşiktaş'ta olmasını tercih ederim. Sonuçta onlar da kartal" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Okan Buruk da Çaykur Rizespor'dan ayrılığını sosyal medyadan duyurdu.

İşte Buruk'un yaptığı açıklama;





