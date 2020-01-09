SPOR
  4. Çaykur Rizespor'dan Melnjak transferi için F.Bahçe açıklaması

Çaykur Rizespor'dan Melnjak transferi için F.Bahçe açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.01.2020 21:18 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Melnjak hakkında açıklama yaptı.

Çaykur Rizespor'dan Melnjak transferi için F.Bahçe açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor canlı yayınına katıldı ve transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Melnjak için herhangi bir teması olmadığını ifade eden Hasan Kartal, "Melnjak için bize Fenerbahçe'den gelen bir teklif yok, oyuncumuz ile devam etmek istiyoruz. Melnjak ahlaklı, düzgün bir çocuk ve kendisi ile sözleşmemiz var" dedi.

İki forvet transferi için anlaşma sağladıklarını dile getiren başkan Kartal, "Bir forvet transferimiz var, ikinci forvet transferini de yapacağız. kısa bir süre içerisinde bu transfer açıklamasını yapacağız" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
Ali Koç'tan her 27 günde 1 imza!Ali Koç'tan her 27 günde 1 imza!
Falette tranferine ilişkin Comolli'den açıklama Falette tranferine ilişkin Comolli'den açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Çaykur Rizespor Dorio Melnjak Transfer açıklama Hasan Kartal

En Çok Okunan Haberler

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

İşte Beşiktaş'ın yeni forveti

İşte Beşiktaş'ın yeni forveti

Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti

Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Koç'tan Yanal-Emre kavgası açıklaması

Ali Koç'tan Yanal-Emre kavgası açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Derbide gülen taraf Fenerbahçe

Derbide gülen taraf Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çaykur Rizespor'dan Melnjak transferi için F.Bahçe açıklaması

Rizespor'dan transfer açıklaması! F.bahçe...

Ali Koç'tan imza şov! Her 27 günde 1...

Ali Koç'tan her 27 günde 1 imza!

Simon Falette tranferine ilişkin Comolli'den açıklama

Falette tranferine ilişkin Comolli'den açıklama

Falette: Burada çok samimi bir şekilde karşılandım

'Burada çok samimi bir şekilde karşılandım'

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Ara transferde bir bomba daha patladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette kimdir? Simon Falette kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.