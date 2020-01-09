Çaykur Rizespor'dan Melnjak transferi için F.Bahçe açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor canlı yayınına katıldı ve transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Melnjak için herhangi bir teması olmadığını ifade eden Hasan Kartal, "Melnjak için bize Fenerbahçe'den gelen bir teklif yok, oyuncumuz ile devam etmek istiyoruz. Melnjak ahlaklı, düzgün bir çocuk ve kendisi ile sözleşmemiz var" dedi.
İki forvet transferi için anlaşma sağladıklarını dile getiren başkan Kartal, "Bir forvet transferimiz var, ikinci forvet transferini de yapacağız. kısa bir süre içerisinde bu transfer açıklamasını yapacağız" ifadelerini kullandı.
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