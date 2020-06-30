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Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'a sert tepki

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 30.06.2020 13:35 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, sözleşmesini fesheden Oğulcan Çağlayan ile ilgili sert açıklamalar yaptı.

Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'a sert tepki

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, profesyonellerin hatalarının ekonomik anlamda kulübü zarara uğrattığını, son olarak Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılması konusunda sıkıntı yaşadıklarını açıkladı.

Özellikle Hikmet Karaman dönemindeki transferlerde sorun yaşadıklarını kaydeden Bakır, "Kweuke, Janster ve son olarak Oğulcan Çağlayan olayı yaşanmıştır. Oğulcan Çağlayan cephede savaşırken cepheyi terk edip kaçmıştır. Bu şartlarda kaçmış olması sporcu için 'Zeki, çevik, ahlaklı' söylemine aykırıdır. Davasında haklı olabilir. Oğulcan, ligin bitimine altı hafta kaldığı, pozisyonunda alternatifi olmadığı, oyununa ihtiyaç olduğu, hak kaybetmeyeceğini bildiği halde cephede savaşırken kaçmıştır." ifadelerini kullandı.

Oğulcan için 5 yıl önce 1,5 milyon euro ödeme yaptıklarına işaret eden Bakır, "Parasını kazanmıştır, hizmetleri vardır. Altı maç daha sabredip ligde kalma yarışında, 'Ben de cephede olacağım' deseydi opsiyon konusunda taraftar da ona destek verecekti. Kendisi gitmiş, arkadaşları yalnız kalmıştır. Oğulcan'ın fesih ile opsiyon konusunun bağlantısı yoktur. Lig sonunda hukuki arayışa devam etseydi hiçbir kaybı olmazdı." diye konuştu.

Hasan Yavuz Bakır, Vedat Muriqi ve Oğulcan'ın menajerinin aynı olduğunu ve benzer sorunların yaşandığını, Oğulcan'ın sözleşmesi ile ilgili eksiklik varsa yapan kişilerle ilgili yönetimin bir değerlendirmede bulunacağını sözlerine ekledi. (AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ahlaktan bahsedecek en son kişi sizsiniz futbolcu sizde oynamak istemiyorsa zorla mı oynatacaksınız dünyanın neresinde görülmüş kendi rızası olmadan opsiyonu uzatmak şikeci kuş sevdalıları ama şikeci fb ya gitseydi sesiniz çıkmazdı demi
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