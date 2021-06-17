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Çaykur Rizespor'dan Tunay Torun mesajı

17.06.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, sözleşmesi sonra eren Tunay Torun için veda mesaj yayımladı.

Çaykur Rizespor'dan Tunay Torun mesajı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Tunay Torun için veda mesajı yayımladı.

Kulüpten "Güle güle Tunay Torun" başlığıyla yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Tunay Torun'a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Gurbetçi oyuncu, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de 17 maçta 2, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig
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