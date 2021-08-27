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Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi kadrosuna kattı

27.08.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi kadrosuna kattı

RİZE (AA) - Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi transfer etti.

Yeşil-mavililerden yapılan açıklamada, kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı ve İstanbul'da gerçekleşen törende, 32 yaşındaki oyuncunun kendisini 2+1 yıllığına Çaykur Rizesporlu yapan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

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