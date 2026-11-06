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Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de 8 Kasım 2026 Pazar günü Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Çaykur Rizespor
Pazar 13:30
08.11.2026
Erzurumspor FK
Stadyum: Çaykur Didi Yayın: beIN Sports, beIN Sports 2 Hakem: Direnç Tonusluoğlu

Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK, 8 Kasım 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Çaykur Didi sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, ligdeki sıralamalarını iyileştirmek amacıyla mücadele ediyor. Çaykur Rizespor ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyecek.

Lig Durumu

Çaykur Rizespor

13. Trendyol Süper Lig
O
10
G
3
B
2
M
5
P
11
11
Attığı Gol
15
Yediği Gol
-4
Averaj

Erzurumspor FK

11. Trendyol Süper Lig
O
10
G
4
B
2
M
4
P
14
9
Attığı Gol
15
Yediği Gol
-6
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Çaykur Rizespor 11 / 15
Erzurumspor FK 9 / 15

İç Saha / Deplasman Performansı

Çaykur Rizespor İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
0 / 0 / 4
Gol
3 – 10
Erzurumspor FK Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
1 / 2 / 2
Gol
4 – 8

Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 11 puanla 13. sırada.

Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 14 puanla 11. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Çaykur Rizespor B M M M B

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Kocaelispor 0-0 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B
  • 26.10.2026 Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M
  • 16.10.2026 Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M
  • 10.10.2026 Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M
  • 20.09.2026 Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B
Erzurumspor FK M G G B G

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Erzurumspor FK 1-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M
  • 24.10.2026 Gaziantep FK 1-3 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G
  • 17.10.2026 Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G
  • 10.10.2026 Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B
  • 20.09.2026 Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Çaykur Rizespor, son 5 maçının 3'ünde mağlup oldu ve yalnızca 2 beraberlik elde etti. Erzurumspor FK ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak daha iyi bir form grafiği sergiliyor.

Eksik Oyuncular

Çaykur Rizespor

5 eksik
Khusniddin Alikulov Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Yahia Fofana Şüpheli
Modibo Sagnan Cezalı Sarı Kart Cezalısı
Can Bozdoğan Sakat Ayağından Sakat
Gennaro Borrelli Şüpheli

Erzurumspor FK

1 eksik
Mustafa Yumlu Sakat Arka Adalesinden Sakat

Çaykur Rizespor kadrosunda Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Yahia Fofana (Şüpheli), Modibo Sagnan (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı), Can Bozdoğan (Sakat - Ayağından Sakat) ve Gennaro Borrelli (Şüpheli) yer almıyor.

Erzurumspor FK kadrosunda Mustafa Yumlu (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Emrecan Bulut Emrecan Bulut Çaykur Rizespor 2 Gol 1 Asist
Qazim Laci Qazim Laci Çaykur Rizespor 3 Gol 0 Asist
Iustin Doicaru Çaykur Rizespor 1 Gol 1 Asist
Gennaro Borrelli Gennaro Borrelli Çaykur Rizespor 2 Gol 0 Asist
Eren Tozlu Erzurumspor FK 3 Gol 1 Asist
Miguel Cardoso Erzurumspor FK 3 Gol 0 Asist
Guram Giorbelidze Erzurumspor FK 1 Gol 2 Asist
Mustafa Yumlu Erzurumspor FK 0 Gol 1 Asist

Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Qazim Laci. Erzurumspor FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Eren Tozlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Guram Giorbelidze.

İkili Rekabet
2 Çaykur Rizespor
2 Beraberlik
1 Erzurumspor FK
  • 17.07.2026 Erzurumspor FK 0-0 Çaykur Rizespor Rusya Superleague
  • 15.01.2026 Erzurumspor FK 2-0 Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası
  • 09.04.2023 Erzurumspor FK 1-1 Çaykur Rizespor Trendyol 1. Lig
  • 04.11.2022 Çaykur Rizespor 3-1 Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig
  • 22.07.2022 BB Erzurumspor 2-3 Çaykur Rizespor Hazırlık Karşılaşmaları

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Çaykur Rizespor 2, Erzurumspor FK 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Çaykur Rizespor 7, Erzurumspor FK 6 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK maçı ne zaman?

Maç 8 Kasım 2026 tarihinde oynanacak.

Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK maçı saat kaçta?

Maç saat 13:30'da başlayacak.

Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda?

Maç beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarında yayınlanacak.

Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK maçında hangi oyuncular eksik?

Çaykur Rizespor'da Khusniddin Alikulov, Modibo Sagnan, Can Bozdoğan; Erzurumspor FK'da ise Mustafa Yumlu maça çıkamayacak.

Çaykur Rizespor ve Erzurumspor FK'nın ligde kaç puanı var?

Çaykur Rizespor'un 11, Erzurumspor FK'nın ise 14 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor
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