Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK, 8 Kasım 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Çaykur Didi sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım, ligdeki sıralamalarını iyileştirmek amacıyla mücadele ediyor. Çaykur Rizespor ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyecek.
Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 11 puanla 13. sırada.
Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 14 puanla 11. sırada.
Çaykur Rizespor, son 5 maçının 3'ünde mağlup oldu ve yalnızca 2 beraberlik elde etti. Erzurumspor FK ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak daha iyi bir form grafiği sergiliyor.
Çaykur Rizespor kadrosunda Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Yahia Fofana (Şüpheli), Modibo Sagnan (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı), Can Bozdoğan (Sakat - Ayağından Sakat) ve Gennaro Borrelli (Şüpheli) yer almıyor.
Erzurumspor FK kadrosunda Mustafa Yumlu (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) yer almıyor.
Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Qazim Laci. Erzurumspor FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Eren Tozlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Guram Giorbelidze.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Çaykur Rizespor 2, Erzurumspor FK 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Çaykur Rizespor 7, Erzurumspor FK 6 gol attı.
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