Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Çaykur Rizespor Pazar 13:30 Erzurumspor FK

Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK, 8 Kasım 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Çaykur Didi sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, ligdeki sıralamalarını iyileştirmek amacıyla mücadele ediyor. Çaykur Rizespor ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyecek.

Lig Durumu Çaykur Rizespor 13. Trendyol Süper Lig O 10 G 3 B 2 M 5 P 11 11 Attığı Gol 15 Yediği Gol -4 Averaj Erzurumspor FK 11. Trendyol Süper Lig O 10 G 4 B 2 M 4 P 14 9 Attığı Gol 15 Yediği Gol -6 Averaj Gol Durumu (Toplam) Çaykur Rizespor 11 / 15 Erzurumspor FK 9 / 15 İç Saha / Deplasman Performansı ÇR Çaykur Rizespor İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 0 / 0 / 4 Gol 3 – 10 EF Erzurumspor FK Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 2 / 2 Gol 4 – 8

Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 11 puanla 13. sırada.

Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 14 puanla 11. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Çaykur Rizespor B M M M B tüm kulvarlar Kocaelispor 0-0 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B

Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M

Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M

Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M

Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B Erzurumspor FK M G G B G tüm kulvarlar Erzurumspor FK 1-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Gaziantep FK 1-3 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G

Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B

Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Çaykur Rizespor, son 5 maçının 3'ünde mağlup oldu ve yalnızca 2 beraberlik elde etti. Erzurumspor FK ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak daha iyi bir form grafiği sergiliyor.

Eksik Oyuncular Çaykur Rizespor 5 eksik Khusniddin Alikulov Yahia Fofana Modibo Sagnan Can Bozdoğan Gennaro Borrelli Erzurumspor FK 1 eksik Mustafa Yumlu

Çaykur Rizespor kadrosunda Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Yahia Fofana (Şüpheli), Modibo Sagnan (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı), Can Bozdoğan (Sakat - Ayağından Sakat) ve Gennaro Borrelli (Şüpheli) yer almıyor.

Erzurumspor FK kadrosunda Mustafa Yumlu (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Emrecan Bulut Çaykur Rizespor 2 Gol 1 Asist Qazim Laci Çaykur Rizespor 3 Gol 0 Asist Iustin Doicaru Çaykur Rizespor 1 Gol 1 Asist Gennaro Borrelli Çaykur Rizespor 2 Gol 0 Asist Eren Tozlu Erzurumspor FK 3 Gol 1 Asist Miguel Cardoso Erzurumspor FK 3 Gol 0 Asist Guram Giorbelidze Erzurumspor FK 1 Gol 2 Asist Mustafa Yumlu Erzurumspor FK 0 Gol 1 Asist

Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Qazim Laci. Erzurumspor FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Eren Tozlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Guram Giorbelidze.

İkili Rekabet 2 Çaykur Rizespor 2 Beraberlik 1 Erzurumspor FK Erzurumspor FK 0-0 Çaykur Rizespor Rusya Superleague

Erzurumspor FK 2-0 Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası

Erzurumspor FK 1-1 Çaykur Rizespor Trendyol 1. Lig

Çaykur Rizespor 3-1 Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig

BB Erzurumspor 2-3 Çaykur Rizespor Hazırlık Karşılaşmaları

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Çaykur Rizespor 2, Erzurumspor FK 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Çaykur Rizespor 7, Erzurumspor FK 6 gol attı.