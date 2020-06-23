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Çaykur Rizespor, Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 23.06.2020 19:12 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, ismi Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Çaykur Rizespor, Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı

Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını TFF'ye bildirdi.

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