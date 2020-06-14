Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son maçını 15 Mart’ta Türk Telekom Stadı'ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan sarı kırmızılı ekip, 91 gün aradan sonra karşılaşmaya çıkıyor. Lige pandemi nedeniyle ara verilmeden önce 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 50 puanla 3. sırada yer aldı. Ligde 26 haftada 25 puan toplayabilen Çaykur Rizespor ise averajla 16. sırada yer buldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
Stat: Çaykur Didi
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
Saat: 21.00
Yayın: beIN SPORTS 1
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Burak Albayrak, Talbi, Dario Melnjack, Orhan Ovacıklı, Vetrih, Oğuz Kaan, Denys Garmash, Samudio, Sasse, Milan Skoda
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Falcao
Teknik Direktör: Fatih Terim
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