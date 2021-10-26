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Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

26.10.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burkina Fasolu futbolcu Bryan Dabo: "Bir şeyleri başarabilmek için çok çalıştık, taraftarlarımız çok bekledi, bunun farkındayız. Umarım Kasımpaşa galibiyeti bir serinin başlangıcı olur" - "Trabzonspor karşılaşmasını kazanabilirsek önümüzdeki maçlarda kendimize olan güvenimizle çok daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum"

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 29 Ekim Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Bryan Dabo, bir şeyleri başarabilmek için çok çalıştıklarını belirterek, "Umarım Kasımpaşa galibiyeti bir serinin başlangıcı olur." dedi.

Dabo, yeşil-mavili takımın antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk 9 haftasında yaşanan yenilgilerin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçında galibiyetle tanışmalarının kendilerini olumlu yönde etkilediğini vurgulayan Burkina Fasolu futbolcu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir şeyleri başarabilmek için çok çalıştık, taraftarlarımız çok bekledi, bunun farkındayız. Umarım Kasımpaşa galibiyeti bir serinin başlangıcı olur. Galibiyet serisinin devamı için Trabzonspor maçı gerçekten belki de sezonun en önemli karşılaşması olabilir. Trabzonspor karşılaşmasını kazanabilirsek önümüzdeki maçlarda kendimize olan güvenimizle çok daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum."

Kariyerinde daha önce Fransa ve İtalya gibi ülkelerde futbol oynadığının altını çizen Dabo, "Burası daha yeni bir kültür, yeni bir futbol anlayışı. Türkiye'de oynanan futbol ile geldiğim ülkelerde oynanan futbol anlayışı tamamen farklı. Burada daha çok adam adama oynanıyor. Oyunun genelinde beşe beş kaldığınız durumlar oluyor. Tabii kendimi buna adapte etmeye çalışıyorum. Bu adaptasyon süreci içerisinde normal bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Benim için yeterli mi, kesinlikle çok daha iyisini yapabilirim." diye konuştu.

- Trabzonspor maçı hazırlıkları

Yeşil-mavili ekip, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kuvvet çalışması yapılan antrenmana, Almanya'da tedavisi tamamlanan ve Rize'ye dönen Gökhan Gönül de katılırken, ameliyat edilen Ronaldo Mendes çalışmada yer almadı.

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