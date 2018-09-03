Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırma kararı aldı

Çaykur Rizespor yönetim kurulu, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı. Çaykur Rizespor, Süper Lig'de geride kalan 4 haftada sadece 2 puan toplayabilmişti.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Ligin ilk 4 haftasının ardından gelinen noktada Çaykur Rizespor Kulübünün önünü açmak için bir değişime ihtiyaç duyulduğu kesindir. Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu bu değişim için tüm hususları dikkate alarak çalışma başlatmış bulunmaktadır. Bu bağlamda Teknik Direktörümüz Sayın İbrahim Üzülmez ile ilk görüşme bugün gerçekleştirilmiş olup Salı günü bir görüşme daha yapılacaktır.

4 maç sonucunda 2 puan toplayabilen Çaykur Rizespor 10 puan kaybetmiş ve tüm spor camiası kaybedilen puanların şaşkınlığı dillendirmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Kemal Yardımcı’nın kaliteli bir ekip oluşturulması amacıyla sarf ettiği büyük çabanın neticeye yansımamış olması büyük taraftarımız gibi yönetim kurulunda da derin bir üzüntü oluşturmuş ve kötü gidişatın sonlandırılması için değişim kararı alınmıştır. Taraftarımız emin olsun ki gerekli tüm değişim ve tedbirleri uygulamakta gecikilmeyecektir. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerini kullandı.



