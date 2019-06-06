Çaykur Rizespor İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor’la anlaşan teknik direktör İsmail Kartal için bugün Rize’de karşılama ve imza töreni yapıldı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda yapılan imza törenine Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, yeni sezon için İsmail Kartal ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, “Bugün itibari ile başlangıç yapıyoruz. Bundan böyle teknik konularda yetkili arkadaşımız kendisidir. Biz de bütün camiamız olarak arkasındayız. Biz elimizden geleni yapacağız. Hocamız Rizeli olmasından ötürü bir çalışacağı yerine iki çalışacaktır. Biz bu sene ki hedefimiz Rizespor’u iyi bir temele oturtmalıyız. Ben hocamıza güveniyorum başarılı olacağına da son derece eminim” dedi.

"EN FAZLA PARAYI VEREN VEDAT’I ALIR"

Vedat Muriç transferi ile ilgili de konuşan Kartal, “Bize gelen resmi teklif sadece Toulouse’den var. Galatasaray ve Fenerbahçe’den gelen sözlü teklifler var. Ciddi bir teklif yok. Hocamız da 'kalmasını istiyoruz' deyince bizi de rahatlattı. Vedat Muriç’i en fazla parayı veren transfer eder. Aatıf’ın transferi için bir görüşmemiz olacak. Benim de çok sevdiğim bir oyuncu. Ekonomik olarak alabilir miyiz şartlar ne olur onu görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.