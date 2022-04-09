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Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının ardından

09.04.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Umut ışığımız yanmaya devam ediyor" - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Rize'den üzerimize düşen dersi alarak Konya'ya döneceğiz"

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Çaykur Rizepsor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Umut ışığımız yanmaya devam ediyor." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor karşılaşmasındaki mücadeleyi tekrar etmek için çabaladıklarını söyledi.

Son iki haftada mücadele ve oyun anlamında iyi işler yaptıklarına dikkati çeken Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum. Savunmada bire bir oyunu iyi oynayınca kazanmaya daha yakın oluyorsunuz. Bu maç öyle oldu. Umut ışığımız yanmaya devam ediyor." diye konuştu.

Deplasmanda hiç kazanamadıklarını ve bunun sıkıntısını yaşadıklarını aktaran Korkmaz, "Dışarıda kazanamıyoruz. Alanyaspor maçında kazanabilirdik. Çok kolay penaltı veriyoruz. Geldiğimiz günden itibaren 4 penaltı aleyhimize çalındı. Bu kadar fazla olmamalı. Bazen küçük detaylar galibiyet veya mağlubiyet getiriyor." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, son ana kadar ligde kalmak için mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

- İttifak Holding Konyaspor cephesi

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, oyun olarak beklentilerin altında kaldıklarını söyledi.

Oyunun belirleyici anlarında istediklerini yapamadıklarına işaret eden Palut, "Daha tempolu, daha iyi oynamalıydık, daha sakin olmalıydık. 1-0 öndeyken ilk yarıyı bitirip soyunma odasına girmeliydik. Rakibimizi maça ortak etmemeliydik. Sahada eksilmemeliydik. Biz 2 eksikle maçı tamamladık. Bunları çalışacağız. Daha iyi duruma getireceğiz. Bu yarışı bırakmayacağız." diye konuştu.

Palut, kendi hatalarını kabul ettiklerini dile getirerek, "Sahadaki her figür de kendi performansını kontrol edecektir. Herkes dikkatli olmalı. Ligin sonları, belirleyici puanlar kazanılıyor veya kaybediliyor. Rize'den üzerimize düşen dersi alarak Konya'ya döneceğiz." ifadelerini kullandı.

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