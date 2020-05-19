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Çaykur Rizespor Kulübü 67 yaşında

RİZE HABERLERİ  | 19.05.2020 12:57 | Son Güncelleme

Yeşil-mavili kulüp, kuruluşunun 67. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü, kuruluşunun 67. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yeşil-mavili kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, "Bugün bizim doğum günümüz." denilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"19 Mayıs 1953 tarihinde gençlik ve spor üzerine temelleri atılan şanlı Rizesporumuzun kuruluşunda emeği geçenlere, büyük Rizespor hayalimizin gerçekleşmesi adına 67 yıldır yürekli bir şekilde çalışan personel, futbolcu, teknik adam, yönetici, başkanlara ve son olarak Rizesporumuzun gerçek sahibi olan taraftarlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Her şeyin, hatta fair play'in bile üstünde tuttuğumuz saygı kültüründen güç alarak; tüm spor dallarında müsabakalarımızın sağlıklı ve bayram havasında geçmesini diliyor, esenlikler sunuyoruz. "

- Vali Çeber de Çaykur Rizespor'un 67. yıl dönümünü kutladı

Rize Valisi Kemal Çeber, yayımladığı mesajında, Rize'nin en önemli marka değerlerinden biri olan Çaykur Rizespor'un kuruluş yıl dönümünü karşılamanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Çeber, mesajında şunları kaydetti:

"Yıllarca üstlendiği misyonla insanlar arasında barış, kardeşlik ve dostluk duygularını pekiştiren, 67 yıl boyunca taraftarının başını daima dik tutan, tertemiz mazisiyle armasına gönül verenlerin gurur kaynağı olmuş, sevgi, fedakarlık, dayanışma, birlik ve beraberliği amaç edinmiş bir kulüp olan Çaykur Rizespor'umuza gönül vermiş olmaktan ve kulübün bir parçası olmaktan ne kadar övünsek azdır. Kurulduğu günden bugüne ülkemizin en önemli spor kulüplerinden biri olmayı başarmış, kazandığı başarılarla Rize'nin tanıtımında önemli rol üstlenmiş ve Rize'nin kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına da büyük bir hareketlilik getiren Çaykur Rizespor'umuz, bundan sonra da kazanacağı başarılarla ve Türk futboluna olan katkısı ile her zaman adından sıkça söz ettirecektir."

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